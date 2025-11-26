B1 Inregistrari!
Barometru cultural: 50% dintre români merg la biserică, iar 46% nu au citit nicio carte în ultimul an

Mirela Ionela Achim
26 nov. 2025, 23:32
„Citește mai mult!” Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Majoritatea românilor se țin departe de carte
  2. Ce mai arată barometrul cultural

Cel mai recent barometru cultural arată că 46% dintre români nu au citit nicio carte în ultimul an, dar 50% obișnuiesc să meargă la biserică, iar peste 66% se uită zilnic la televizor.

Majoritatea românilor se țin departe de carte

Statistica arată că, în ultimul an, 66% dintre români au urmărit zilnic programe informative la televizor, 39% s-au uitat la filme prin cablu și 26% consumă zilnic divertisment la televizor. 61% ascultă muzică în fiecare zi.

În schimb, 46% nu au citit nicio carte și 81% nu au ascultat niciodată un audiobook.

Doar 10% au fost la un spectacol de teatru și 16% la festivaluri de muzică.

Ce mai arată barometrul cultural

De asemenea, în ultimele șase luni, doar o treime dintre români au vizitat un monument istoric şi doar 20% un muzeu sau o expoziție de artă, mai arată barometrul cultural citat de Știrile Pro TV.

18% au mers la cinema, 16% – la festivaluri de muzică, 10% – la teatru și 8% la bibliotecă.

Tot în ultima jumătate de an, 16% au mers la competiții sportive, iar 15% au preferat spectacolele de divertisment, mall-ul sau ieșirile la restaurante. Doar 5% au mers în club/discotecă.

