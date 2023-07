Bătaie în parc: Trei adolescente au atacat o fetiță. Victima a fost spitalizată în stare gravă (VIDEO)

Bătaie soră cu moartea în Parcul IOR din Sectorul 3 al Capitalei. O minoră de 13 ani a fost agresată de către trei adolescente, în timp ce mulți alți tineri încurajau umilințele și violența. Fetița fusese chemată afară de o prietenă, la joacă. Când a ajuns în parc, însă, a fost încolțită și agresată. Minora a fost internată de urgență la Spitalul Grigore Alexandrescu, plină de lovituri, cu fractură nazală și operată chiar vineri.

Copila a primit primul ajutor chiar de la mama ei, care este asistentă medicală la Ambulanță. Cu lacrimi în ochi, mama fetei a povestit cum intervenit chiar ea la caz. Fata o sunase plângând sa ii spună ca a fost bătută. Copleșită de emoții, femeia a avut la rândul ei nevoie de îngrijiri medicale.

„I-am toaletat plăgile, am pansat-o și am adus-o într-o cameră de gardă de spital de urgență. Nu știu ce ceartă au avut, nu am investigat, nu am avut timp, au scos-o din casă ca să o prindă în parc. Erau cel puțin 20 de copii, băieții făcuseră cerc în jurul lor și fetele o băteau. Au pus-o în genunchi, să o umilească și să le pupe mâinile, un copil de 13 ani, cu ce traumă poate rămâne?”, a povestit mama fetei.

Deși s-a întâmplat la 15:00, niciun echipaj de la poliția locală nu observat incidentul, deși agenții patrulează constant pe aceste alei. În cele din urmă, polițiștii Secției 12 au deschis un dosar penal pentru loviri și violențe și au transmis că le-au identificat pe tinerele care au participat la bătaie.

Mai mult, imaginile au fost distribuite apoi pe internet de elevele care ar fi continuat să le amenințe pe fetiță și pe mama ei, dacă îndrăznesc să facă plângere la poliție.

Mama fetei spune și că a primit amenințări prin telefon, iar fetița trăiește în teroare.

„Au târât-o pe jos, în genunchi, i-au dat apă să bea, că leșina copilul pe stradă, i-au pus gheață, starea psihică a copilului meu este la pământ, nu mai vrea să stea singură în casă, eu am primit telefoane de amenințare că vor veni și ne vor tăia.”

Atât părinții fetei cât și agresoarele au fost chemate la declarații la sediul Poliției. Pentru că bătăușele sunt minore, va fi deschisă și o anchetă socială de DGASPC