Bea apă inteligent. Rinichii tăi îți vor mulțumi

În doar cinci minute, întregul volum de sânge din organism trece prin Aici, sângele ajunge încărcat cu reziduuri și este filtrat cu ajutorul a mii de structuri microscopice, rezultând un sânge curat. Pentru acest proces esențial, rinichii au nevoie doar de un singur lucru: apă, dar consumată într-un mod inteligent. Hipotalamusul, aflat în creier, joacă rolul de centru de control. Atunci când organismul nu primește suficientă apă, receptorii din vasele de sânge transmit semnale că tensiunea arterială scade și concentrația de sare din corp crește. Ca răspuns, hipotalamusul stimulează producerea hormonului anti-diuretic. Acesta determină contractarea vaselor de sânge, ceea ce ajută la restabilirea presiunii normale. Totodată, hormonul acționează asupra rinichilor, determinându-i să rețină mai multă apă și să conserve sărurile esențiale pentru echilibrul organismului. Apa, lichidul care te hidratează cu adevărat Deși reclamele susțin că ar trebui să bem minim 2 litri de lichide în fiecare zi, aflăm că această informație este parțial adevărată. Nu orice lichid este la fel de eficient, ci . Ea este cea care poate face o hidratare corespunzătoare, de care corpul uman are nevoie.

„Revenim la comparația dintre o gimnastă și un culturist, suprafața corporală prin care se pierde apă la transpirație diferă – deci culturistul o să aibă nevoie de mai multă apă decât gimnasta. De asta nu poți să spui că există o cantitate fixă de apă pe care trebuie să o bei într-o zi. Dacă nu ai o suferință a creierului, organismul e deștept și îi funcționează senzația de sete, deci când ți-e sete, bei apă, apa este mai bună decât orice alt lichid bun la gust și chiar decât sucurile făcute acasă, hidratarea adevărată se face cu apă. Se bea după cum îți dictează setea, ținând cont de factorii de mediu în care ești”, spune conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog, potrivit

Ce apă dăunează sănătății

„Beau apă și tot mă simt rău”. Ei bine, nu orice apă este la fel de bunăă. Dimpotrivă. Apa care nu este bogată în săruri, mai rău face decât să ne ajute. Odată ajunsă în organism, apa fără potasiu, sodiu și/sau calciu diluează nivelul sărurilor, iar în cazuri extreme, acest lucru poate duce la deces.

„Nu apa ca atare ne hidratează, ci apa care are un conținut de săruri ne hidratează. Ce fel de săruri: cele care sunt esențiale – potasiu, sodiu, calciu. Avem așa ceva în apă? Avem! Ar fi o problemă să bem apă care nu le are, da, ar fi o problemă. Care apă nu are săruri – apa distilată, apa pură sau apa ultra-pură. Asta e foarte dăunătoare sănătății, pentru că, odată ce este introdusă în organism, nu face altceva decât să dilueze nivelul sărurilor, iar acest nivel foarte diluat poate duce inclusiv la deces”, adaugă prof. univ. dr. Ștefan Voicu, conform aceleiași surse.