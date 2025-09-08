Biciclist, accidentat mortal în Capitală. Ce a transmis poliția

Sfârșit tragic pentru un biciclist de 59 de ani. Acesta a fost , duminică, aproape de miezul nopții, în timp ce se deplasa cu bicicleta pe Bulevardul Regele Mihai, din București. Autorul faptei este un șofer de 21 de ani, care venea dinspre Piața Arcul de Triumf spre Piața Presei.

Ce au anunțat autoritățile

Traficul a fost restricționat

Deși la fața locului s-a deplasat de urgență echipajul medical, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul acestuia.

„La data de 07.09.2025, în jurul orei 23:30, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Regele Mihai I.

Conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 21 de ani, care se deplasa pe Bd. Regele Mihai I, dinspre Piața Arcul de Triumf către Piața Presei, la intersecția cu Aleea Primo Nebiolo, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a acroșat un bărbat în vârstă de 59 ani, care se deplasa pe bicicletă”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat, conform

O perioadă, traficul a fost restricționat pe Bd. Regele Mihai I, de la Piața Arcul de Triumf către Piața Presei. De asemenea, potrivit informațiilor, șoferul a fost testat cu aparatele alcool test și drug test, rezultatele fiind negative.

Oamenii legii continuă cercetările în acest caz pentru a stabili, cu exactitate, circumstanțele în care s-a produs