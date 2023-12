Bogdan Popescu a demisionat de la conducerea TAROM la doar două luni de la numire. Ministrul Grindeanu tocmai îl lăudase că are capacitatea de a pune „pe picioare” compania (VIDEO)

Bogdan Popescu, numit în octombrie 2023 în funcția de director general TAROM, și-a dat deja demisia, aceasta fiind aprobată de Consiliul de Administrație, a dezvăluit Ștefan Etveș, realizatorul emisiunii „Drumurile noastre” de pe B1 TV.

„TAROM, din păcate, încheie anul, din ceea ce știm noi, cu pierderi de cel puțin câteva zeci de milioane de euro – al 15-lea an pe pierdere, din 2008 nu mai zboară pe plus, să spunem așa, compania TAROM. În continuare are o flotă foarte stufoasă, 18 avioane, din care două sunt folosite ca piese de schimb (…). Pentru câteva zile, domnul Narcis Odobeală ocupă această funcție interimară. Urmează ca la începutul noului an (…), din ce știm, să fie reînscăunat domnul Mihăiță Ursu (…). Sub mandatele dânsului, TAROM a strâns pierderi de minim 100 de milioane de euro”, a spus Ștefan Etveș.

Bogdan Popescu și-a dat demisia de la conducerea TAROM

„În ceea ce mă privește, sunt bucuros că am putut contribui la ceea ce speram cu toții că este punctul de inflexiune de care Tarom are nevoie în procesul de redresare și, în perfect sincron cu echipa de conducere, am decis să las la latitudinea Consiliului de Administrație numirea la începutul de anul viitor a unui nou director general, care să continue proiectele începute și să conducă compania în noua perioadă a redresării și restructurării”, le-a transmis Bogdan Popescu angajaților companiei, pe un grup intern, conform surselor B1 TV.

Ministrul Grindeanu îl lăudase pe Popescu

Potrivit Agerpres, săptămâna trecută, Popescu fusese la Bruxelles pentru a discuta despre modificarea planului de restructurare a companiei şi

Tot săptămâna trecută, Sorin Grindeanu (PSD), ministrul Transporturilor, își exprimase încrederea în Bogdan Popescu că va reuşi să repună „pe picioare” şi că „în 2024 vor fi semne pozitive economic în ceea ce priveşte TAROM”.

„Avem un nou manager, aşa cum ştiţi. Eu am încredere mare în dânsul şi sper să reuşească în sfârşit să repună pe picioare (compania – n. r). Cred că am spus din urmă cu doi ani un lucru legat de TAROM: faptul că e nevoie de un manager care să aibă curaj, pentru că susţinere din partea ministerului va primi. Să ştiţi că domnul director actual dă dovadă de curaj şi eu spun că în 2024 vor fi semne pozitive economic în ceea ce priveşte TAROM”, declarase Grindeanu.

Bogdan Popescu are o experienţă de peste 25 de ani în companii precum Shell, Metro şi Microsoft, iar în 2021 a fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al Avioane Craiova.