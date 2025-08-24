B1 Inregistrari!
Bolojan a semnat milioane pentru ajutor, nu a pozat cu lopata – reacțiile după postarea lui Marian Godină

24 aug. 2025, 11:55
Foto: Marian Godină / Facebook

Un titlu al Realitatea TV, în care se compara vizita premierului Ilie Bolojan la Broșteni cu gestul lui Călin Georgescu „de a da la lopată”, a stârnit reacții în mediul online. Printre cei care au intervenit în dezbatere s-a numărat și polițistul Marian Godină, care a pus accent pe diferența dintre acțiuni de imagine și eficiență.

„Ce ați prefera? Să vină premierul cu o lopată și o armată de fotografi sau să vină mai târziu și să anunțe că guvernul a alocat câteva milioane pentru reconstrucția caselor?”, a întrebat Godină în postarea sa.

Răspunsurile au fost ferme. „Aleg a doua variantă”, a comentat un utilizator, adăugând că „datoria unui premier nu e să dea la lopată, ci să rezolve problemele oamenilor”. Alții au mers mai departe cu ironia: „Bolojan a dat bani ajutor, Georgescu a mâncat sarmale!” sau „Primul este un interlop, iar celălalt este prim-ministru României. Este simplu”.

Într-un alt mesaj, un urmăritor a rezumat esența discuției: „Pe bieții oameni nu îi interesează pozele și marketingul lui Simion și Georgescu. Clar îi interesează ca premierul să le dea vestea bună că primesc ajutoarele financiare necesare!”.

