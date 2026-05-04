Adrian Teampău
04 mai 2026, 09:32
Foto simbol: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Bombă epidemiologică pe o navă de croazieră
  2. Croaziera a pornit din Argentina
  3. Ce sunt hantavirusurile care au provocat bomba epidemiologică

O adevărată bombă epidemiologică a fost depistată pe o navă de croazieră, sub pavilion olandez, care navighează în largul coastelor Capului Verde. Autoritățile medicale au intrat în alertă și au luat măsuri de sercuritate sanitară. 

Bombă epidemiologică pe o navă de croazieră

Un posibil focar de hantavirus a fost depistat pe nava de croazieră MV Hondius, aflată în Oceanul Atlantic, în largul coastelor Capului Verde. Autoritățile medicale vorbesc despre o adevărată bombă epidemiologică și au luat măsuri pentru rezolvarea situației. Trei persoane, aflate la bord, au murit, iar alte trei au fost diagnosticate ca purtând virusul.

Anunțul a fost făcut de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi de Ministerul Sănătăţii din Africa de Sud, duminică. Autorităţile locale oferă asistenţă pasagerilor, dar nu au permis debarcarea acestora. OMS a precizat că este în curs o anchetă, însă a precizat că a fost confirmat cel puțin un caz de hantavirus. Potrivit surselor citate, unul dintre pacienţi se afla la terapie intensivă într-un spital din Africa de Sud.

„OMS este la curent şi sprijină un eveniment de sănătate publică care implică o navă de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic. (…) Sunt în curs investigaţii detaliate, inclusiv teste de laborator suplimentare şi investigaţii epidemiologice. Pasagerilor şi echipajului li se oferă îngrijire medicală şi sprijin. De asemenea, este în curs secvenţierea virusului”, a transmis organizația

Compania olandeză care operează croaziera a declarat că cele două persoane bolnave de la bord sunt membri ai echipajului. Bolnavii necesită îngrijiri urgente de specialitate.

Croaziera a pornit din Argentina

Ministerul Sănătăţii din Africa de Sud a transmis că MV Hondius a părăsit Argentina în urmă cu aproximativ trei săptămâni. Croaziera includea vizite în Antarctica, Insulele Falkland şi alte opriri, urmând să se îndrepte, în cele din urmă, către Insulele Canare din Spania. La bord se află aproximativ 150 de turişti, dar și aproximativ 70 de membri ai echipajului.

Prima victimă depistată a fost un bărbat de 70 de ani care a murit pe navă. cadavrul acestuia a fost preluat în teritoriul britanic Saint Helena din Atlanticul de Sud. Soţia bărbatului a leşinat, pe un aeroport din Africa de Sud în timp ce încerca să ia un zbor către ţara natală, Olanda, a declarat departamentul de sănătate al statului african. Ea a murit la un spital din apropiere.

Pacientul aflat la terapie intensivă într-un spital din Johannesburg este cetăţean britanic. Potrivit oficialilor sud-africani, persoana respectivă s-a îmbolnăvit în apropierea Insulei Ascension, după ce nava a părăsit Saint Helena. De pe navă a fost transferată la un spital din Africa de Sud.

Oceanwide Expeditions, compania care gestionează croaziera, a declarat că trupul celei de-a treia victime se afla încă la bordul navei, în Capul Verde. Potrivit oficialilor, în acest moment se fac demersuri pentru ca ceilalți doi bolnavi de la bord, membri ai echipajului, să primească toate îngrijirile de care au nevoie. Cei doi pacienți au fost evaluați de medici din Africa de Sud.

Ce sunt hantavirusurile care au provocat bomba epidemiologică

Hantavirusurile sunt o familie de virusuri răspândite în principal prin contactul cu urina sau fecalele rozătoarelor infectate, precum şobolanii şi şoarecii. Acestea provoacă două boli grave, potrivit Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din SUA. Este vorba despre sindromul pulmonar cu hantavirus, care afectează plămânii, şi febra hemoragică cu sindrom renal, care afectează rinichii.

Deşi rare, OMS a declarat că infecţiile cu hantavirus se pot transmite între oameni. Iar când acest lucru se întâmplă într-un loc închis precum o navă de croazieră, vorbim despre o adevărată bombă epidemiologică.

Medicii nu au un tratament specific, dar asistenţa medicală acordată din timp poate creşte şansele de supravieţuire.

