Cine sunt cei mai expuși sărăciei în Uniunea Europeană

Un nou set de date publicat de readuce România într-o poziție deloc confortabilă în Uniunea Europeană. Țara noastră se află printre statele cu cel mai ridicat risc de sărăcie sau excluziune socială, alături de Bulgaria și Grecia. În 2025, 92,7 milioane de europeni, adică 20,9% din populația UE, erau afectați de acest fenomen. Deși există o ușoară scădere față de 2024, diferențele dintre state rămân majore.

România înregistrează un procent de 27,4%, foarte aproape de Grecia și sub Bulgaria, care conduce clasamentul cu 29%. La polul opus, Cehia, Polonia și Slovenia au cele mai mici rate din Uniune. Dincolo de cifre, datele arată că femeile sunt mai expuse riscului de sărăcie decât bărbații, cu 21,9% față de 19,8%.

Sociologii explică această diferență prin probleme structurale și politici publice ineficiente, aspecte rar asumate de clasa politică.

Cum vede un sociolog realitatea din spatele datelor Eurostat

Datele publicate de Eurostat surprind situația reală și o redau fidel. Acest lucru este subliniat de sociologul Vladimir Ionaș, într-o analiză pentru FANATIK.

„Statisticile reflectă total realitatea. De mulți ani România și Bulgaria sunt în acest top. Din păcate, diferențele între marile centre urbane, universitare și restul țării, urbanul mic și rural sunt uriașe. Dacă ne uităm, inclusiv pe datele referitoare la în București, Ilfov, Timiș, Cluj, Iași, marile centre universitare din România și restul județelor, vom vedea că avem parte de diferențe colosale care duc la aceste date statistice cu procente uriașe ale populației care trăiește în risc de sărăcie”, a transmis acesta.

Ce ascund politicienii din realitatea economică prezentată românilor