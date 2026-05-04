Scene dramatice au avut loc la un templu din sud-vestul , unde un elefant a provocat haos după ce a scăpat de sub control. Animalul a rupt lanțurile care îl țineau imobilizat și a început să distrugă tot ce i-a ieșit în cale, în prezența mai multor persoane.

Martorii au surprins imagini șocante în care elefantul ridică mașini și scutere cu trompa și le aruncă prin aer. Vehiculele au fost distruse complet, iar zona s-a transformat rapid într-un spațiu al panicii generalizate.

Un bărbat a murit, îngrijitorul a fost rănit

În timpul incidentului, un bărbat în vârstă de 40 de ani, șoferul camionului care transportase elefantul la templu, a fost surprins în calea animalului. Acesta a suferit răni grave, care s-au dovedit a fi fatale.

De asemenea, elefantul și-a rănit și îngrijitorul, care încerca să îl controleze. Nu au fost oferite detalii suplimentare despre starea acestuia.

Panica s-a instalat rapid în zonă, iar oamenii au încercat să se adăpostească pentru a evita contactul cu animalul scăpat de sub control. Intervenția autorităților a fost îngreunată de comportamentul imprevizibil al elefantului, potrivit ProTV.

Intervenție dificilă pentru calmarea animalului

După aproximativ două ore de intervenții, echipe formate din veterinari și polițiști au reușit să tranchilizeze elefantul și să restabilească ordinea. Operațiunea a fost una dificilă, având în vedere dimensiunea și forța animalului.

În urma incidentului, autoritățile au decis ca elefantul să fie ținut departe de public pentru o perioadă, sub supravegherea specialiștilor. Măsura are rolul de a preveni repetarea unor astfel de episoade și de a evalua comportamentul animalului.

Semnal de alarmă privind folosirea animalelor în ritualuri

Cazul readuce în atenție riscurile asociate utilizării animalelor mari în cadrul evenimentelor sau ritualurilor religioase, mai ales în condiții care pot genera stres și reacții necontrolate.

Incidentul din India evidențiază încă o dată pericolele la care pot fi expuși atât participanții, cât și îngrijitorii, în astfel de situații imprevizibile.