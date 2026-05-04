Vecinii care nu își plătesc întreținerea îți pot scoate bani din buzunar. Ce poate face legal asociația ca să recupereze sumele

Ana Beatrice
04 mai 2026, 08:25
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce poate face, concret, asociația în fața datornicilor
  2. Cine plătește pentru datoriile vecinilor
  3. Cât de departe poate merge asociația pentru a-și recupera banii
  4. Ce se întâmplă când asociația nu face nimic

Problemele financiare dintr-un bloc pot escalada rapid atunci când unii locatari nu își plătesc întreținerea. Situația devine și mai gravă când datoriile ajung la sume foarte mari.

Un român a semnalat recent un astfel de caz pe un grup de Facebook dedicat asociațiilor de proprietari. Într-un bloc cu 88 de apartamente, doi locatari au acumulat fiecare restanțe de peste 150.000 de lei, fără ca asociația să ia măsuri.

Ce poate face, concret, asociația în fața datornicilor

Puțini proprietari realizează că legea nu lasă loc de interpretări în astfel de cazuri. Asociația este obligată să acționeze atunci când apar datorii, nu să le ignore. Conform Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari, recuperarea restanțelor este o responsabilitate clară și trebuie urmată o procedură bine stabilită.

Mai întâi, proprietarii cu datorii sunt notificați, apoi li se transmit somații oficiale, iar dacă acestea nu dau rezultate, se ajunge la acționarea în instanță. Un internaut a explicat pe scurt situația. După aproximativ trei luni de neplată, ar trebui deja începute demersurile legale, chiar dacă procesul de recuperare poate dura ani întregi.

Cine plătește pentru datoriile vecinilor

Realitatea din multe blocuri este simplă și nedreaptă. Atunci când unii nu plătesc, ceilalți suportă consecințele. Până la recuperarea datoriilor, cheltuielile trebuie acoperite pentru ca utilitățile și serviciile comune să funcționeze, iar asta înseamnă că locatarii corecți ajung să plătească în plus. Este una dintre cele mai frustrante situații pentru cei care își achită obligațiile la timp.

În același timp, mulți nu știu că nu pot interveni direct împotriva datornicilor. Doar asociația de proprietari, prin conducerea sa, are dreptul legal de a-i acționa în instanță. Dacă președintele sau comitetul executiv nu fac nimic, singura soluție reală rămâne schimbarea conducerii. Așa cum a remarcat și un internaut, alegerea unui nou președinte, susținut de majoritate, poate debloca situația și poate duce la inițierea demersurilor legale necesare.

Cât de departe poate merge asociația pentru a-și recupera banii

Atunci când datoriile devin tot mai mari, asociația poate trece la măsuri serioase, nu doar la simple avertismente. Una dintre cele mai eficiente soluții este instituirea unui sechestru asigurător asupra apartamentului datornicului. Acest sechestru este înscris în Cartea Funciară și produce efecte juridice clare. În practică, proprietarul nu își mai poate vinde sau transfera locuința fără să își achite restanțele, ceea ce crește șansele de recuperare a banilor.

Chiar dacă procesele în instanță nu sunt rapide și pot dura chiar și până la trei ani, așa cum au menționat unii utilizatori, ele rămân singura cale sigură și legală de a recupera banii. Totul depinde însă de implicarea asociației, care trebuie să urmeze fiecare etapă prevăzută de lege, de la notificare și somație până la acțiunea în instanță.

Ce se întâmplă când asociația nu face nimic

Problemele nu stau pe loc atunci când sunt ignorate, ci se agravează de la o lună la alta. Datoriile cresc, presiunea se mută pe restul locatarilor, iar situația devine tot mai dificil de controlat. În loc să fie rezolvată din timp, problema ajunge să afecteze întregul bloc.

Este o realitate clară că restanțele nu dispar singure, iar amânarea măsurilor legale nu face decât să complice lucrurile. Partea bună este că legea oferă soluții concrete pentru recuperarea banilor, notează Playtech. Totul ține însă de implicarea și seriozitatea celor care conduc asociația și de momentul în care decid să intervină.

