Stare de alertă în județul Bacău: Motivul pentru care 65 de localități au rămas fără servicii de salubritate. Ce măsuri pot lua primăriile

Ana Maria
04 mai 2026, 09:39
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum s-a ajuns la blocajul serviciilor de salubritate în județul Bacău
  2. 65 de UAT-uri, fără servicii de salubritate. Ce localități sunt afectate de această criză
  3. 65 de localități, fără servicii de salubritate. Ce explică autoritățile această situație
  4. Ce măsuri pot lua primăriile pentru a evita acumularea gunoiului
  5. Ce mesaj a mai transmis Andreea Negru
  6. Până când rămâne în vigoare starea de alertă

Zeci de localități din județul Bacău au intrat în stare de alertă după ce au rămas fără servicii de salubritate.

Cum s-a ajuns la blocajul serviciilor de salubritate în județul Bacău

O problemă majoră privind colectarea deșeurilor a determinat autoritățile din județul Bacău să ia măsuri de urgență. În lipsa unui operator care să preia serviciile de salubritate, 65 de orașe și comune au fost plasate sub stare de alertă, potrivit informațiilor transmise de Agenția de presă Rador.

Situația a apărut după ce Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare nu a reușit să finalizeze la timp procedurile pentru atribuirea unui nou contract, înainte ca vechiul acord să expire. Astfel, o mare parte din locuitorii județului au rămas fără serviciul de colectare a deșeurilor.

65 de UAT-uri, fără servicii de salubritate. Ce localități sunt afectate de această criză

Problemele se resimt inclusiv în municipiile Onești și Moinești, dar și în orașul Dărmănești, alături de alte zeci de comunități. Autoritățile avertizează că acumularea deșeurilor poate duce rapid la probleme de sănătate publică, motiv pentru care intervenția a fost considerată urgentă.

65 de localități, fără servicii de salubritate. Ce explică autoritățile această situație

Prefectul județului, Andreea Negru, a detaliat contextul care a dus la această situație fără precedent și măsurile adoptate pentru limitarea riscurilor.

”În 65 de UAT-uri din județul Bacău s-a instaurat starea de alertă pe fondul eșecului utilităților publice, după ce ADIS, asociația care e responsabilă cu gestionarea deșeurilor în județul Bacău, a eșuat în a atribui un contract unui operator care să ridice și să transporte deșeurile din aceste 65 de UAT-uri. În urma deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a stabilit un plan de măsuri care ar trebui să preîntâmpine apariția unor pericole la adresa sănătății populației și, sperăm noi, ca efectele acestei situații să fie cât mai reduse pentru cetățenii din întreg județul”.

Măsura este valabilă până la 1 iunie.

Ce măsuri pot lua primăriile pentru a evita acumularea gunoiului

Pentru a preveni transformarea situației într-o criză sanitară, autoritățile locale pot apela la soluții temporare.

”În această perioadă, primăriile localităților afectate vor putea să închirieze utilaje de transport de la operatori privați, pentru ca gunoiul adunat de la populație să nu rămână pe străzi”, a mai menționat Andreea Negru.

În plus, atât ADIS, cât și administrațiile locale pot încheia contracte pe termen scurt cu firme de salubritate, până la stabilirea unei soluții definitive. Unele unități administrativ-teritoriale au și opțiunea de a transporta deșeurile pe cont propriu către depozitele autorizate din județ.

Ce mesaj a mai transmis Andreea Negru

Redăm, mai jos, și postarea publicată pe Facebook de prefectul județului Bacău, Andreea Negru:

„65 de UAT-uri din județul Bacău au intrat, începând de astăzi, în stare de alertă, pe fondul eșecului în serviciile de utilități publice, mai exact în salubritate. Decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a fost confirmată la nivel național.

Cum s-a ajuns aici?
Răspunsul nu este unul simplu.
Pentru o gestionare eficientă a deșeurilor, unitățile administrativ-teritoriale (comune și orașe) s-au asociat în cadrul ADIS. Acest model a permis accesarea de fonduri europene, implementarea politicilor de mediu și, la un moment dat, atingerea unui nivel la care operatorii reclamau chiar o cantitate prea mică de deșeuri nereciclabile colectate. Conceptul a fost corect, însă execuția a eșuat.
Județul este împărțit în două loturi, fiecare deservit de un operator diferit. Contractul unuia dintre aceștia, responsabil de cele 65 de UAT-uri, a expirat în ianuarie 2024 și a fost prelungit pentru încă doi ani. În acest interval, Consiliul Județean a încercat să atragă fonduri europene pentru introducerea unor tehnologii noi în procesarea deșeurilor, urmând ca operatorii să-și adapteze serviciile la aceste schimbări”, a scris Andreea Negru pe Facebook.

Până când rămâne în vigoare starea de alertă

„La expirarea termenului, pe 31 ianuarie 2026, situația era neschimbată: nici fondurile nu fuseseră obținute, nici un nou contract nu fusese semnat. Legea permitea o perioadă de grație de 90 de zile, în care operatorul putea continua activitatea fără contract. Cu toate acestea, abia după vreo50 de zile, ADIS a realizat că licitația în curs nu poate fi finalizată la timp și a încercat atribuirea unui contract provizoriu, pe 4 luni, prin procedură simplificată.
Au existat două astfel de încercări, însă niciuna nu s-a concretizat. Pentru cei interesați de detalii, recomand vizionarea înregistrării ședinței CJSU de joi dimineață, disponibilă pe pagina Instituției Prefectului, unde operatorii au explicat pozițiile lor.
Cert este că astăzi, în mai multe orașe și comune, deșeurile nu au mai fost ridicate, deși era zi de colectare. Situația a impus intervenția Instituției Prefectului, de câteva zile fiind în contact permanent cu cei implicați. Sper ca măsurile stabilite să producă efect rapid: reluarea colectării cât mai rapide în urban și normalizarea situației în maximum o săptămână în riral, odată cu desemnarea unui operator temporar.
Starea de alertă va rămâne în vigoare până la atribuirea unui contract pe termen lung (8 ani). După ce ne liniștim, vom avea timp să analizăm și să stabilim vine și vinovați.”, a adăugat ea.
