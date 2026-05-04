Zeci de localități din județul Bacău au intrat în stare de alertă după ce au rămas fără servicii de salubritate.

Cum s-a ajuns la blocajul serviciilor de salubritate în județul Bacău

O problemă majoră privind colectarea deșeurilor a determinat autoritățile din județul să ia măsuri de urgență. În lipsa unui operator care să preia serviciile de salubritate, 65 de orașe și comune au fost plasate sub stare de alertă, potrivit informațiilor transmise de .

Situația a apărut după ce Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare nu a reușit să finalizeze la timp procedurile pentru atribuirea unui nou contract, înainte ca vechiul acord să expire. Astfel, o mare parte din locuitorii județului au rămas fără serviciul de colectare a deșeurilor.

65 de UAT-uri, fără servicii de salubritate. Ce localități sunt afectate de această criză

Problemele se resimt inclusiv în municipiile Onești și Moinești, dar și în orașul Dărmănești, alături de alte zeci de comunități. Autoritățile avertizează că acumularea deșeurilor poate duce rapid la probleme de sănătate publică, motiv pentru care intervenția a fost considerată urgentă.

65 de localități, fără servicii de salubritate. Ce explică autoritățile această situație

Prefectul județului, Andreea Negru, a detaliat contextul care a dus la această situație fără precedent și măsurile adoptate pentru limitarea riscurilor.

”În 65 de UAT-uri din județul Bacău s-a instaurat starea de alertă pe fondul eșecului utilităților publice, după ce ADIS, asociația care e responsabilă cu gestionarea deșeurilor în județul Bacău, a eșuat în a atribui un contract unui operator care să ridice și să transporte deșeurile din aceste 65 de UAT-uri. În urma deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a stabilit un plan de măsuri care ar trebui să preîntâmpine apariția unor pericole la adresa sănătății populației și, sperăm noi, ca efectele acestei situații să fie cât mai reduse pentru cetățenii din întreg județul”.

Măsura este valabilă până la 1 iunie.

Ce măsuri pot lua primăriile pentru a evita acumularea gunoiului

Pentru a preveni transformarea situației într-o criză sanitară, autoritățile locale pot apela la soluții temporare.

”În această perioadă, primăriile localităților afectate vor putea să închirieze utilaje de transport de la operatori privați, pentru ca gunoiul adunat de la populație să nu rămână pe străzi”, a mai menționat Andreea Negru.

În plus, atât ADIS, cât și administrațiile locale pot încheia contracte pe termen scurt cu firme de salubritate, până la stabilirea unei soluții definitive. Unele unități administrativ-teritoriale au și opțiunea de a transporta deșeurile pe cont propriu către depozitele autorizate din județ.

Ce mesaj a mai transmis Andreea Negru

Redăm, mai jos, și postarea publicată pe Facebook de prefectul județului Bacău, Andreea Negru:

„65 de UAT-uri din județul Bacău au intrat, începând de astăzi, în stare de alertă, pe fondul eșecului în serviciile de utilități publice, mai exact în salubritate. Decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a fost confirmată la nivel național.