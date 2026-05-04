Vremea se încălzește în România. Temperaturi de până la 26 de grade și soare în majoritatea regiunilor

Selen Osmanoglu
04 mai 2026, 09:20
Foto: Pixabay
Vremea se încălzește semnificativ astăzi în România, iar temperaturile ajung până la 26 de grade în vestul și nord-vestul țării. Atmosfera va fi predominant însorită, cu doar câteva ploi slabe și trecătoare în zonele montane, în Dealurile Sudice și în sudul Moldovei.

Temperaturi mai ridicate în aproape toată țara

Cele mai ridicate valori se vor înregistra în vest și nord-vest, unde maximele ating 26 de grade, aducând o atmosferă apropiată de vară. La polul opus, pe litoral, temperaturile rămân mai scăzute, cu valori de 15-16 grade, conform ANM.

În Dobrogea și Bărăgan, ziua se anunță frumoasă, cu soare și vânt mai activ. Maximele ajung la aproximativ 21 de grade, iar pe litoral se menține o vreme mai răcoroasă comparativ cu restul țării.

Aer cald în Moldova și Muntenia

Un val de aer mai cald ajunge și în sudul Moldovei și nordul Munteniei, unde temperaturile cresc până la 21-22 de grade, valori apropiate de normalul perioadei. Vântul devine mai activ, iar local pot apărea ploi slabe.

În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea se încălzește peste normal, cu maxime de până la 24 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar ploile vor apărea doar izolat, în zonele montane.

Atmosferă de vară în vest și nord-vest

În Maramureș și nordul Transilvaniei, vremea devine deosebit de plăcută, fără precipitații și cu temperaturi ce ating 26 de grade. Noaptea, valorile coboară spre 7-8 grade.

Și în vestul țării se anunță o zi caldă, cu cer senin și vânt slab. Temperaturile ajung la 26 de grade, oferind o atmosferă specifică sezonului estival.

Ușoare instabilități la munte și în sud-vest

În Transilvania, diminețile sunt mai reci, mai ales în depresiuni, însă pe parcursul zilei temperaturile cresc peste valorile normale, ajungând până la 24 de grade. În zonele montane pot apărea ploi slabe, iar vântul va sufla mai intens pe creste.

În sud-vestul țării, maximele ajung la 25 de grade. Deși sunt posibile ploi scurte în Dealurile Olteniei, vremea va rămâne în general frumoasă.

Vremea în București

În București, vremea se încălzește și se menține însorită. Temperatura va ajunge la aproximativ 22 de grade în cursul zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Pe timpul nopții, valorile termice vor crește ușor, cu minime de 10 grade în centrul orașului și în jur de 6 grade la periferie.

Vremea la munte

Și la munte temperaturile sunt în creștere. În masivele sudice și estice pot apărea înnorări și ploi slabe de scurtă durată, însă, per ansamblu, vremea va fi frumoasă. Vântul va deveni mai intens pe creste.

