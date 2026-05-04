B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fructele copilăriei au ajuns un lux. Se vând și cu 200 de lei kilogramul după ce au devenit virale

Fructele copilăriei au ajuns un lux. Se vând și cu 200 de lei kilogramul după ce au devenit virale

Selen Osmanoglu
04 mai 2026, 10:00
Fructele copilăriei au ajuns un lux. Se vând și cu 200 de lei kilogramul după ce au devenit virale
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De la fructe gratuite la produs „de lux”
  2. Afacerea care a schimbat piața
  3. Prețuri mai mari decât la alte fructe de sezon
  4. Fenomenul viral care schimbă obiceiurile de consum

Corcodușele, considerate de mulți români un simbol al copilăriei și unul dintre cele mai accesibile fructe, au ajuns în acest an să fie vândute la prețuri record. După ce au devenit virale pe TikTok, aceste fructe aparent banale au intrat într-o categorie neașteptată: cea a produselor scumpe, cu prețuri ce pot ajunge până la 200 de lei pe kilogram.

De la fructe gratuite la produs „de lux”

În mod obișnuit, atunci când vine vorba despre fructe scumpe, românii se gândesc la sortimente exotice, importate din țări îndepărtate. În acest an însă, corcodușele au devenit surpriza piețelor.

Creșterea popularității în mediul online a dus la o cerere neașteptată, iar comercianții au profitat rapid de acest trend. Cu toate acestea, mulți români preferă să nu plătească aceste sume și așteaptă să culeagă fructele gratuit din propriile grădini.

„Pe TikTok am văzut. Eu, cel puțin, când eram mică, le mâncam cu sare”, a spus o persoană, potrivit Observator News.

Afacerea care a schimbat piața

Un comerciant a contribuit decisiv la popularizarea corcodușelor în mediul online, transformându-le într-un produs extrem de căutat.

„Când ieșeam la stradă, oamenii spuneau Domnul Corcoduş, Domnul Corcoduş”, a spus furnizorul Bekir Yildirim.

Acesta și-a reorganizat complet aprozarul și a început să vândă în principal corcodușe, inclusiv variante mai mari, altoite.

„Corcoduş turcesc este mare, româneşte este un corcoduş sălbatic, este mai acru, corcoduş turcesc este altoit, este mai mare. Vedeţi ce mare este, aproape ca un ou. Corcoduș nu e este o mâncare, este o plăcere”, a mai spus acesta.

Prețuri mai mari decât la alte fructe de sezon

În mod tradițional, cele mai scumpe fructe de sezon sunt cireșele, însă anul acesta corcodușele le-au depășit în unele cazuri.

În funcție de calitate și proveniență, un kilogram de corcodușe pornește de la 50 de lei și poate ajunge chiar și la 200 de lei.

„Sincer, nu. Nu m-aș fi așteptat să dau banii pe așa ceva, dar… S-a ajuns să dăm banii și pe corcodușe. Adică mai scumpe ca multe altele. Când avem și copii și asta, nu avem ce să facem”, a spus un cumpărător.

Fenomenul viral care schimbă obiceiurile de consum

Cazul corcodușelor arată încă o dată impactul pe care rețelele sociale îl pot avea asupra pieței alimentare. Un produs banal poate deveni peste noapte extrem de căutat, iar prețurile pot crește rapid pe fondul cererii.

Pentru mulți români însă, corcodușele rămân în continuare „gustul copilăriei”, chiar dacă, în acest an, au ajuns să coste cât un produs de lux.

Tags:
Citește și...
Captură de proporții pentru Poliția Română în acest week-end. 71 de urmăriți național și internațional, prinși de polițiști (VIDEO)
Eveniment
Captură de proporții pentru Poliția Română în acest week-end. 71 de urmăriți național și internațional, prinși de polițiști (VIDEO)
Turistă reținută în Florența după ce s-a urcat pe statuia lui Neptun. Pagube de mii de euro la un monument din secolul XVI
Eveniment
Turistă reținută în Florența după ce s-a urcat pe statuia lui Neptun. Pagube de mii de euro la un monument din secolul XVI
Cristian Pomohaci, acuzat că ține slujbe ilegale. Unde se află „mănăstirea” improvizată: „Numeroase familii suferă și se destramă”
Eveniment
Cristian Pomohaci, acuzat că ține slujbe ilegale. Unde se află „mănăstirea” improvizată: „Numeroase familii suferă și se destramă”
Ministrul Mediului a dispus control de urgență la Gura Portiței. Acces blocat la una dintre cele mai cunoscute plaje din România
Eveniment
Ministrul Mediului a dispus control de urgență la Gura Portiței. Acces blocat la una dintre cele mai cunoscute plaje din România
Amsterdam interzice reclamele la carne și combustibili fosili. Premieră mondială în lupta cu schimbările climatice
Eveniment
Amsterdam interzice reclamele la carne și combustibili fosili. Premieră mondială în lupta cu schimbările climatice
Alertă în Brașov: Urs văzut aproape de centrul istoric. A fost emis mesaj RO-ALERT
Eveniment
Alertă în Brașov: Urs văzut aproape de centrul istoric. A fost emis mesaj RO-ALERT
România rămâne printre țările UE cu cel mai mare risc de sărăcie. Explicațiile unui sociolog: „Fiecare alege din statistici doar ce îi convine”
Eveniment
România rămâne printre țările UE cu cel mai mare risc de sărăcie. Explicațiile unui sociolog: „Fiecare alege din statistici doar ce îi convine”
Stare de alertă în județul Bacău: Motivul pentru care 65 de localități au rămas fără servicii de salubritate. Ce măsuri pot lua primăriile
Eveniment
Stare de alertă în județul Bacău: Motivul pentru care 65 de localități au rămas fără servicii de salubritate. Ce măsuri pot lua primăriile
Bombă epidemiologică pe o navă de croazieră. OMS a intrat în alertă. Autoritățile medicale au anunțat trei morți
Eveniment
Bombă epidemiologică pe o navă de croazieră. OMS a intrat în alertă. Autoritățile medicale au anunțat trei morți
Cumpărături de doar 39 de euro la Lidl în Londra. Coșul unui român a aprins reacțiile internauților: „Este foarte ieftin”
Eveniment
Cumpărături de doar 39 de euro la Lidl în Londra. Coșul unui român a aprins reacțiile internauților: „Este foarte ieftin”
Ultima oră
12:45 - Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars, pomenită pe 4 mai. Povestea tinerei care a ales moartea pentru credință
12:31 - Captură de proporții pentru Poliția Română în acest week-end. 71 de urmăriți național și internațional, prinși de polițiști (VIDEO)
12:27 - Cristian Chivu felicitat de Gică Hagi. Ce mesaj i-a transmis selecționerul pentru câștigarea Scudetto
12:17 - Turistă reținută în Florența după ce s-a urcat pe statuia lui Neptun. Pagube de mii de euro la un monument din secolul XVI
12:08 - Mădălin Ionescu, uimit în Grecia de un detaliu banal. Cât costă, de fapt, un gyros: „Mi se pare fascinant”
11:59 - Cristian Pomohaci, acuzat că ține slujbe ilegale. Unde se află „mănăstirea” improvizată: „Numeroase familii suferă și se destramă”
11:52 - Ședință de urgență convocată de Grindeanu. Parlamentarii PSD fac ultimele planuri înainte de moțiune
11:37 - Ministrul Mediului a dispus control de urgență la Gura Portiței. Acces blocat la una dintre cele mai cunoscute plaje din România
11:37 - Schemele de ajutor pentru antreprenori, între promisiuni electorale și birocrație. Ce spune ministrul Economiei, Irineu Darău (VIDEO)
11:29 - PSD scoate „asul din mânecă” pentru răsturnarea Guvernului Bolojan. Cum arată planul secret al social-democraților