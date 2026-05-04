Corcodușele, considerate de mulți români un simbol al și unul dintre cele mai accesibile fructe, au ajuns în acest an să fie vândute la prețuri record. După ce au devenit virale pe TikTok, aceste fructe aparent banale au intrat într-o categorie neașteptată: cea a produselor scumpe, cu prețuri ce pot ajunge până la 200 de lei pe kilogram.

De la fructe gratuite la produs „de lux”

În mod obișnuit, atunci când vine vorba despre fructe scumpe, românii se gândesc la sortimente exotice, importate din țări îndepărtate. În acest an însă, corcodușele au devenit surpriza piețelor.

Creșterea popularității în mediul online a dus la o cerere neașteptată, iar comercianții au profitat rapid de acest trend. Cu toate acestea, mulți români preferă să nu plătească aceste sume și așteaptă să culeagă fructele gratuit din propriile grădini.

„Pe TikTok am văzut. Eu, cel puțin, când eram mică, le mâncam cu sare”, a spus o persoană, potrivit Observator News.

Afacerea care a schimbat piața

Un comerciant a contribuit decisiv la popularizarea corcodușelor în mediul online, transformându-le într-un produs extrem de căutat.

„Când ieșeam la stradă, oamenii spuneau Domnul Corcoduş, Domnul Corcoduş”, a spus furnizorul Bekir Yildirim.

Acesta și-a reorganizat complet aprozarul și a început să vândă în principal corcodușe, inclusiv variante mai mari, altoite.

„Corcoduş turcesc este mare, româneşte este un corcoduş sălbatic, este mai acru, corcoduş turcesc este altoit, este mai mare. Vedeţi ce mare este, aproape ca un ou. Corcoduș nu e este o mâncare, este o plăcere”, a mai spus acesta.

Prețuri mai mari decât la alte fructe de sezon

În mod tradițional, cele mai scumpe fructe de sezon sunt cireșele, însă anul acesta corcodușele le-au depășit în unele cazuri.

În funcție de calitate și proveniență, un kilogram de corcodușe pornește de la 50 de lei și poate ajunge chiar și la 200 de lei.

„Sincer, nu. Nu m-aș fi așteptat să dau banii pe așa ceva, dar… S-a ajuns să dăm banii și pe corcodușe. Adică mai scumpe ca multe altele. Când avem și copii și asta, nu avem ce să facem”, a spus un cumpărător.

Fenomenul viral care schimbă obiceiurile de consum

Cazul corcodușelor arată încă o dată impactul pe care rețelele sociale îl pot avea asupra pieței alimentare. Un produs banal poate deveni peste noapte extrem de căutat, iar prețurile pot crește rapid pe fondul cererii.

Pentru mulți români însă, corcodușele rămân în continuare „gustul copilăriei”, chiar dacă, în acest an, au ajuns să coste cât un produs de lux.