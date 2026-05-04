Negocieri de ultim moment. Cu doar o zi înainte de votul pe moțiunea de cenzură, premierul Ilie Bolojan își joacă ultima carte pentru a-și salva guvernul. Potrivit unor surse politice, acesta ar urma să meargă direct în Parlament, unde va discuta față în față cu aleșii, în încercarea de a-i convinge să nu susțină demersul inițiat de PSD și AUR.

urmează să fie votată marți, 5 mai, iar miza este una uriașă pentru stabilitatea Executivului.

Negocieri de ultim moment. Cum încearcă liberalii să oprească moțiunea

În paralel cu demersul premierului, parlamentarii PNL apropiați de conducerea partidului duc negocieri de ultim moment. Aceștia încearcă să îi convingă pe colegii din alte formațiuni să nu voteze moțiunea. Țintele principale ale acestor discuții sunt parlamentari din PACE, POT, SOS, neafiliați, dar și unii aleși din AUR. Deocamdată, rezultatele sunt limitate, însă negocierile continuă, susțin sursele citate.

Surse din interiorul PNL au confirmat că astfel de discuții au loc de mai multe zile, obiectivul fiind clar, mai exact, obținerea unei majorități care să respingă moțiunea.

„Treaba noastră este să asigurăm o majoritate”, au explicat surse, potrivit .

Ce tactică folosesc inițiatorii moțiunii

În același timp, partidele care au depus moțiunea încearcă să evite eventuale surprize la vot. Conform unor surse politice, PSD, AUR și PACE au decis ca votul parlamentarilor lor să fie unul la vedere, pentru a reduce riscul unor „trădări”.

Această decizie vine pe fondul temerilor că unii dintre semnatarii moțiunii ar putea să nu o mai susțină în momentul votului.

Câte voturi are moțiunea de cenzură

Documentul depus de PSD și AUR a fost semnat de 254 de parlamentari, un număr care, teoretic, depășește pragul necesar pentru adoptare.

În culise, tensiunile cresc de la o oră la alta, iar indecișii ar putea înclina decisiv balanța votului final. Cu toate acestea, cheia votului va fi dacă aceste semnături se vor transforma în voturi efective în plenul Parlamentului.