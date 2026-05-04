B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Rudy Giuliani, internat în stare critică. Ce s-a întâmplat

Rudy Giuliani, internat în stare critică. Ce s-a întâmplat

Ana Maria
04 mai 2026, 08:59
Rudy Giuliani, internat în stare critică. Ce s-a întâmplat
Sursă foto: Hepta/ Photo: Jen Golbeck/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis echipa sa
  2. De ce este cunoscut Rudy Giuliani, fostul edil al New Yorkului
  3. Cum a ajuns în centrul controverselor în ultimii ani

Fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, a ajuns la spital, fiind în prezent în „stare critică, dar stabilă”, potrivit unui anunț făcut de purtătorul său de cuvânt, citat de BBC. Reprezentantul acestuia nu a oferit detalii legate de afecțiunea de care suferă fostul edil, în vârstă de 81 de ani, și nici nu a precizat când a avut loc internarea.

Ce mesaj a transmis echipa sa

Într-o declarație publicată pe platforma X, purtătorul de cuvânt, Ted Goodman, a subliniat că fostul primar continuă să lupte, în ciuda situației medicale dificile.

„Primarul Giuliani este un luptător care a înfruntat fiecare provocare din viaţa sa cu o forţă de neclintit şi astăzi luptă cu acelaşi nivel de determinare”.

Acesta nu a dezvăluit numele spitalului în care este tratat Giuliani.

De ce este cunoscut Rudy Giuliani, fostul edil al New Yorkului

Rudy Giuliani a devenit o figură emblematică în politica americană, fiind recunoscut pentru măsurile dure împotriva crimei organizate în perioada în care a fost procuror federal. Ulterior, în calitate de primar, a fost apreciat pentru modul în care a gestionat criza declanșată de Atentatele de la 11 septembrie 2001, moment în care a primit supranumele de „primarul Americii”.

Cu toate acestea, cariera sa politică nu a continuat la același nivel, după ce tentativa de a obține nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale din 2008 s-a încheiat fără succes.

Cum a ajuns în centrul controverselor în ultimii ani

În ultimul deceniu, Giuliani a fost implicat în mai multe controverse, mai ales în perioada în care a fost avocatul personal al lui Donald Trump.

În 2023, acesta a fost obligat să plătească despăgubiri în valoare de 148 de milioane de dolari într-un caz de defăimare, legat de acuzațiile de fraudă electorală formulate după alegerile prezidențiale din 2020, câștigate de Joe Biden.

De altfel, Rudy Giuliani a avut un rol important în eforturile de contestare a rezultatului scrutinului.

Tags:
Citește și...
Accident mortal în Columbia. Un camion a intrat în mulțime la un eveniment public. Trei persoane au murit, iar 38 au fost rănite (VIDEO)
Externe
Accident mortal în Columbia. Un camion a intrat în mulțime la un eveniment public. Trei persoane au murit, iar 38 au fost rănite (VIDEO)
Incident armat în Strâmtoare Ormuz. Petrolier lovit de proiectile necunoscute în largul Emiratelor Arabe Unite
Externe
Incident armat în Strâmtoare Ormuz. Petrolier lovit de proiectile necunoscute în largul Emiratelor Arabe Unite
(VIDEO) Shakira a cucerit Brazilia. Două milioane de fani au venit să o vadă pe regina muzicii latino
Externe
(VIDEO) Shakira a cucerit Brazilia. Două milioane de fani au venit să o vadă pe regina muzicii latino
Marco Rubio va merge la Vatican pentru a calma spiritele. Vizita are loc după ce Donald Trump l-a numit pe Papă „groaznic”
Externe
Marco Rubio va merge la Vatican pentru a calma spiritele. Vizita are loc după ce Donald Trump l-a numit pe Papă „groaznic”
Restaurantele din Dubai sunt forțate să facă schimbări radicale. Ce trebuie să știe românii despre meniurile modificate
Externe
Restaurantele din Dubai sunt forțate să facă schimbări radicale. Ce trebuie să știe românii despre meniurile modificate
Trump trimite acasă mult mai mulți soldați din Germania decât cei 5.000 anunțați
Externe
Trump trimite acasă mult mai mulți soldați din Germania decât cei 5.000 anunțați
Pirații somalezi au capturat un petrolier de pe coasta Yemenului. Unde se află la ora actuală nava și unde se îndreaptă
Externe
Pirații somalezi au capturat un petrolier de pe coasta Yemenului. Unde se află la ora actuală nava și unde se îndreaptă
Un român și-a răpit fosta iubită de pe o autostradă din Austria. Cei doi au fost găsiți în Ungaria
Externe
Un român și-a răpit fosta iubită de pe o autostradă din Austria. Cei doi au fost găsiți în Ungaria
15 ani de la uciderea lui Osama bin Laden. CIA a publicat detalii despre misiunea istorică a trupelor SEAL
Externe
15 ani de la uciderea lui Osama bin Laden. CIA a publicat detalii despre misiunea istorică a trupelor SEAL
(VIDEO) Momentul în care o călugăriță franceză a fost atacată în plină stradă la Ierusalim
Externe
(VIDEO) Momentul în care o călugăriță franceză a fost atacată în plină stradă la Ierusalim
Ultima oră
09:39 - Stare de alertă în județul Bacău: Motivul pentru care 65 de localități au rămas fără servicii de salubritate. Ce măsuri pot lua primăriile
09:32 - Bombă epidemiologică pe o navă de croazieră. OMS a intrat în alertă. Autoritățile medicale au anunțat trei morți
09:20 - Vremea se încălzește în România. Temperaturi de până la 26 de grade și soare în majoritatea regiunilor
09:08 - Cumpărături de doar 39 de euro la Lidl în Londra. Coșul unui român a aprins reacțiile internauților: „Este foarte ieftin”
08:52 - Accident mortal în Columbia. Un camion a intrat în mulțime la un eveniment public. Trei persoane au murit, iar 38 au fost rănite (VIDEO)
08:47 - Elefant scăpat de sub control la un templu din India. Un mort și mai mulți răniți după scene de panică
08:39 - Surse: Scenariile PSD, dacă pică Guvernul Bolojan. Ce plan au stabilit, de fapt, social-democrații
08:25 - Vecinii care nu își plătesc întreținerea îți pot scoate bani din buzunar. Ce poate face legal asociația ca să recupereze sumele
08:22 - Incident armat în Strâmtoare Ormuz. Petrolier lovit de proiectile necunoscute în largul Emiratelor Arabe Unite
08:12 - Companiile aeriene din Marea Britanie pot anula zboruri fără să piardă sloturile. Măsuri pentru evitarea haosului în aeroporturi