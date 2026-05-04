Fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, a ajuns la spital, fiind în prezent în „stare critică, dar stabilă”, potrivit unui anunț făcut de purtătorul său de cuvânt, citat de . Reprezentantul acestuia nu a oferit detalii legate de afecțiunea de care suferă fostul edil, în vârstă de 81 de ani, și nici nu a precizat când a avut loc internarea.

Ce mesaj a transmis echipa sa

Într-o declarație publicată pe platforma X, purtătorul de cuvânt, Ted Goodman, a subliniat că fostul primar continuă să lupte, în ciuda situației medicale dificile.

„Primarul Giuliani este un luptător care a înfruntat fiecare provocare din viaţa sa cu o forţă de neclintit şi astăzi luptă cu acelaşi nivel de determinare”.

Acesta nu a dezvăluit numele spitalului în care este tratat Giuliani.

De ce este cunoscut Rudy Giuliani, fostul edil al New Yorkului

Rudy Giuliani a devenit o figură emblematică în politica americană, fiind recunoscut pentru măsurile dure împotriva crimei organizate în perioada în care a fost procuror federal. Ulterior, în calitate de primar, a fost apreciat pentru modul în care a gestionat criza declanșată de Atentatele de la 11 septembrie 2001, moment în care a primit supranumele de „primarul Americii”.

Cu toate acestea, cariera sa politică nu a continuat la același nivel, după ce tentativa de a obține nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale din 2008 s-a încheiat fără succes.

Cum a ajuns în centrul controverselor în ultimii ani

În ultimul deceniu, Giuliani a fost implicat în mai multe controverse, mai ales în perioada în care a fost avocatul personal al lui .

În 2023, acesta a fost obligat să plătească despăgubiri în valoare de 148 de milioane de dolari într-un caz de defăimare, legat de acuzațiile de fraudă electorală formulate după alegerile prezidențiale din 2020, câștigate de Joe Biden.

De altfel, Rudy Giuliani a avut un rol important în eforturile de contestare a rezultatului scrutinului.