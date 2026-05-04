Companiile aeriene din Marea Britanie pot anula zboruri fără să piardă sloturile. Măsuri pentru evitarea haosului în aeroporturi

Selen Osmanoglu
04 mai 2026, 08:12
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Măsuri pentru evitarea unei crize în aeroporturi
  2. Fără presiunea zborurilor aproape goale
  3. Eforturi pentru asigurarea combustibilului
  4. Ce drepturi au pasagerii

Companiile aeriene din Regatul Unit vor putea anula zboruri cu săptămâni înainte fără a pierde sloturile valoroase de decolare și aterizare, potrivit unor noi reglementări guvernamentale. Măsura are ca scop prevenirea blocajelor majore din aeroporturi în cazul unei crize de combustibil și le oferă operatorilor mai multă flexibilitate în gestionarea programelor de zbor.

Măsuri pentru evitarea unei crize în aeroporturi

Noile reguli permit companiilor aeriene să își ajusteze din timp programul, inclusiv prin comasarea curselor pe rute aglomerate. Astfel, pasagerii pot fi redirecționați către zboruri similare, iar consumul de combustibil este redus, conform Reuters.

Decizia vine pe fondul temerilor legate de o posibilă penurie de kerosen în Europa, în contextul perturbării livrărilor din Orientul Mijlociu, după blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Secretarul Transporturilor, Heidi Alexander, a declarat că situația este atent monitorizată și că majoritatea pasagerilor vor avea, cel mai probabil, o experiență similară cu cea din anii trecuți, chiar dacă unele zboruri ar putea fi reduse.

Fără presiunea zborurilor aproape goale

Noile reglementări permit operatorilor să renunțe temporar la unele sloturi fără a le pierde pentru sezonul următor. În mod normal, companiile trebuie să utilizeze cel puțin 80% din sloturile alocate pentru a-și păstra drepturile.

Măsura elimină astfel presiunea de a opera zboruri aproape goale doar pentru a menține aceste sloturi, o practică frecvent criticată în industrie.

Decizia este implementată prin cadrul legal al alocării sloturilor aeroportuare și gestionată de Airport Coordination Limited, organism independent responsabil cu distribuirea acestora.

Eforturi pentru asigurarea combustibilului

În paralel, autoritățile britanice încearcă să diversifice sursele de aprovizionare cu combustibil, prin importuri din Statele Unite și Africa de Vest, dar și prin creșterea producției în rafinăriile locale.

Experții avertizează că, în lipsa unor livrări suplimentare, Europa s-ar putea confrunta cu un deficit de combustibil încă din luna iunie, ceea ce ar afecta semnificativ sezonul estival.

Ce drepturi au pasagerii

În cazul anulărilor sau întârzierilor majore, pasagerii rămân protejați de legislația în vigoare, care obligă companiile aeriene să ofere rerutare, rambursare și asistență, inclusiv cazare și mese.

Totuși, există dezbateri privind posibilitatea ca o eventuală criză de combustibil să fie clasificată drept „circumstanță extraordinară”, situație în care obligațiile de despăgubire ale operatorilor ar putea fi limitate.

