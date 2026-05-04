O fotografie aparent banală postată pe a stârnit rapid controverse în mediul online. Un utilizator a arătat ce a reușit să cumpere dintr-un Lidl din Londra cu aproximativ 39 de euro.

Postarea a atras imediat reacții și comparații din partea altor utilizatori. Discuția s-a transformat într-o dezbatere despre prețurile din supermarketurile europene și raportul dintre cost și cantitatea de produse.

Ce poți cumpăra cu 39 de euro într-un supermarket din Londra

surprinse în imagine scot la iveală o varietate surprinzătoare de produse, de la alimente de bază până la preparate gata de consum. Printre acestea se numără pizza congelată, struguri verzi, mozzarella, lipii pentru sandwich, castraveți și portocale. Lista este completată de iaurturi, deserturi lactate și diverse sosuri sau dressinguri.

Lista continuă cu ingrediente utile pentru gătit, precum salată verde, ceapă roșie, ghimbir, roșii pasate, condimente și ardei roșii. De asemenea, se regăsesc și produse mai consistente, precum două porții de tiramisu, o baghetă, paste umplute, salam feliat, piept de pui, carne tocată de pui și carne de porc gătită lent, alături de un desert proteic și o cutie cu ingrediente pregătite pentru o masă rapidă.

Postarea a atras rapid reacții, iar au început să compare prețurile cu cele din alte țări europene, un comentariu ironic rezumând discuția: „În sfârșit, germanii au cucerit Europa, dar cu brandurile lor de supermarket”.

Cum văd utilizatorii valoarea reală a cumpărăturilor

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar multe dintre ele au mers într-o direcție neașteptată. În loc să critice prețul, unii utilizatori au considerat că suma este chiar avantajoasă pentru cantitatea de produse primită, un comentariu rezumând simplu: „Este foarte ieftin”.

O comparație a întărit această percepție: „Sincer, nu e rău deloc. Cred că eu plătesc mai mult în nordul Țărilor de Jos”. Comentariul sugerează că, în anumite regiuni din Europa, pot fi chiar mai ridicate.