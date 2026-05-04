Alertă în Brașov: Urs văzut aproape de centrul istoric. A fost emis mesaj RO-ALERT

Ana Maria
04 mai 2026, 10:31
sursă foto: Facebook Romsilva
Cuprins
  1. Unde a fost văzut ursul
  2. Ce recomandări au transmis autoritățile
  3. Urs văzut aproape de centrul istoric. Ce măsuri au fost luate la fața locului

Autoritățile din Brașov au emis luni dimineață un mesaj RO-ALERT după ce un urs a fost observat într-o zonă intens circulată a orașului, mai exact, aproape de centrul istoric, potrivit Brașov.net

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov a avertizat populația cu privire la prezența animalului sălbatic în apropierea centrului, într-o zonă frecventată de locuitori și turiști.

Unde a fost văzut ursul

Conform unor informații, animalul a fost observat pe strada Cloșca, la numărul 48. Locul este situat aproape de centrul istoric, dar și de marginea pădurii, ceea ce face posibilă apariția frecventă a animalelor sălbatice în zonă.

Ce recomandări au transmis autoritățile

Pentru a evita incidentele, autoritățile au emis o serie de măsuri clare pentru cei aflați în apropiere:

  • Rămâneți în locuințe și evitați sub orice formă deplasarea pe strada menționată;
  • Păstrați distanța față de animal dacă acesta vă apare în cale;
  • Interdicție la fotografiere: Nu încercați să vă apropiați pentru a face poze, filmări sau pentru a hrăni ursul, deoarece comportamentul acestuia poate deveni imprevizibil și agresiv;
  • Protecția animalelor: Adăpostiți animalele de companie sau de gospodărie în spații sigure, fără a vă expune personal pericolului.

Urs văzut aproape de centrul istoric. Ce măsuri au fost luate la fața locului

Mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate imediat. Jandarmii și polițiștii au ajuns în zonă pentru a supraveghea situația și pentru a preveni eventuale incidente. Scopul intervenției este ca animalul să fie îndepărtat în siguranță și direcționat înapoi către habitatul său natural, în zona montană, astfel încât populația să nu fie pusă în pericol.

În ultimii ani, apariția urșilor în orașe precum Brașov a devenit tot mai frecventă, pe fondul extinderii zonelor urbane spre habitatul natural al animalelor. Specialiștii atrag atenția că hrănirea necontrolată și deșeurile lăsate la îndemână pot atrage animalele în zone locuite, crescând riscul unor întâlniri periculoase între oameni și fauna sălbatică.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să sune la 112 dacă văd animalul sălbatic.

