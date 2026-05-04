„Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a înregistrat, în primul weekend de difuzare, încasări de 77 milioane de dolari în Statele Unite şi a atins 233,6 milioane de dolari la nivel global. După 20 de ani, readuce pe ecrane distribuția originală cu , Anne Hathaway, Emily Blunt şi Stanley Tucci.

Debut pozitiv pentru „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”

Cu , în Statele Unite, „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” obține o performanță mult peste filmului original, lansat în 2006. Acesta a avut încasări, pe piaţa internă, de 27,5 milioane de dolari, în prima săptămână. Acum, datele publicate arată o creștere semnificativă a vânzărilor de bilete.

În ciuda încasărilor bune, această continuare ocupă locul patru în clasamentul celor mai bune debuturi ale anului, fiind devansată de „Michael” (97,5 milioane de dolari), „The Super Mario Galaxy Movie” (131 milioane de dolari) şi „Project Hail Mary” (80 milioane de dolari), potrivit datelor comunicate în raportul de .

Pe de altă parte, la nivel internațional, „Prada 2” a mai adăugat 156,6 milioane de dolari la încasări, ceea ce a ridicat totalul global la 233,6 milioane de dolari. Aceste cifre reflectă succesul comercial imediat al relansării francizei.

Potrivit Variety, continuarea a fost realizată de 20th Century Studios, divizia Disney, şi a fost produsă cu un buget estimat de aproximativ 100 de milioane de dolari. Această sumă nu include cheltuielile de marketing la nivel mondial. Această investiţie a susţinut revenirea distribuţiei originale Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt şi Stanley Tucci, care a generat nostalgia publicului, cât şi entuziasmul criticilor şi al spectatorilor.

Topul încasărilor din weekendul trecut

După producția „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” care a avut încasări de 77 milioane de dolari, în topul acestui weekend urmează „Michael”, care a înregistrat încasări de 54 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare. Este cu doar 44% mai puţin faţă de debut. Filmul despre Michael Jackson s-a bucurat de un succes răsunător, cu încasări de 183,8 milioane de dolari în America de Nord şi 423 de milioane de dolari la nivel mondial.

„The Super Mario Galaxy Movie”, s-a clasat pe locul al treilea, cu 12,1 milioane de dolari, după patru weekenduri de la lansare. În total, pelicula a făcut 402,67 milioane de dolari pe plan intern şi peste 900 de milioane de dolari la nivel global.

„Project Hail Mary” este pe locul patru cu 8,5 milioane de dolari, în cel de-al şaptelea weekend de la lansare. Superproducţia cu Ryan Gosling în rolul principal a realizat încasări de 318 milioane de dolari în SUA şi 638,4 milioane de dolari la nivel mondial.

Onoutate în cinematografe este thrillerul independent al casei de producţie Neon, „Hokum”. Acesta a debutat pe locul cinci cu încasări de 6,4 milioane de dolari. Filmul a obţinut nota „B” pe CinemaScore, un rezultat bun pentru genul horror, notează Variety.