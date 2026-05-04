B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Lovitură de box-office la lansare. „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a avut încasări 233,6 milioane de dolari la nivel global

Lovitură de box-office la lansare. „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a avut încasări 233,6 milioane de dolari la nivel global

Adrian Teampău
04 mai 2026, 10:04
Lovitură de box-office la lansare. „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a avut încasări 233,6 milioane de dolari la nivel global
Diavolul se îmbracă de la Prada 2 Sursa foto: Hepta / Abaca Press / IPA/ABACA
Cuprins
  1. Debut pozitiv pentru „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”
  2. Topul încasărilor din weekendul trecut

„Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a înregistrat, în primul weekend de difuzare, încasări de 77 milioane de dolari în Statele Unite şi a atins 233,6 milioane de dolari la nivel global. După 20 de ani, filmul readuce pe ecrane distribuția originală cu Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt şi Stanley Tucci. 

Debut pozitiv pentru „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”

Cu încasări de 77 de milioane de dolari, în Statele Unite, „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” obține o performanță mult peste filmului original, lansat în 2006. Acesta a avut încasări, pe piaţa internă, de 27,5 milioane de dolari, în prima săptămână. Acum, datele publicate arată o creștere semnificativă a vânzărilor de bilete.

În ciuda încasărilor bune, această continuare ocupă locul patru în clasamentul celor mai bune debuturi ale anului, fiind devansată de „Michael” (97,5 milioane de dolari), „The Super Mario Galaxy Movie” (131 milioane de dolari) şi „Project Hail Mary” (80 milioane de dolari), potrivit datelor comunicate în raportul de box-office.

Pe de altă parte, la nivel internațional, „Prada 2” a mai adăugat 156,6 milioane de dolari la încasări, ceea ce a ridicat totalul global la 233,6 milioane de dolari. Aceste cifre reflectă succesul comercial imediat al relansării francizei.

Potrivit Variety, continuarea a fost realizată de 20th Century Studios, divizia Disney, şi a fost produsă cu un buget estimat de aproximativ 100 de milioane de dolari. Această sumă nu include cheltuielile de marketing la nivel mondial. Această investiţie a susţinut revenirea distribuţiei originale Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt şi Stanley Tucci, care a generat nostalgia publicului, cât şi entuziasmul criticilor şi al spectatorilor.

Topul încasărilor din weekendul trecut

După producția „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” care a avut încasări de 77 milioane de dolari, în topul acestui weekend urmează „Michael”, care a înregistrat încasări de 54 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare. Este cu doar 44% mai puţin faţă de debut. Filmul despre Michael Jackson s-a bucurat de un succes răsunător, cu încasări de 183,8 milioane de dolari în America de Nord şi 423 de milioane de dolari la nivel mondial.

„The Super Mario Galaxy Movie”, s-a clasat pe locul al treilea, cu 12,1 milioane de dolari, după patru weekenduri de la lansare. În total, pelicula a făcut 402,67 milioane de dolari pe plan intern şi peste 900 de milioane de dolari la nivel global.

„Project Hail Mary” este pe locul patru cu 8,5 milioane de dolari, în cel de-al şaptelea weekend de la lansare. Superproducţia cu Ryan Gosling în rolul principal a realizat încasări de 318 milioane de dolari în SUA şi 638,4 milioane de dolari la nivel mondial.

Onoutate în cinematografe este thrillerul independent al casei de producţie Neon, „Hokum”. Acesta a debutat pe locul cinci cu încasări de 6,4 milioane de dolari. Filmul a obţinut nota „B” pe CinemaScore, un rezultat bun pentru genul horror, notează Variety.

Tags:
Citește și...
Mădălin Ionescu, uimit în Grecia de un detaliu banal. Cât costă, de fapt, un gyros: „Mi se pare fascinant”
Monden
Mădălin Ionescu, uimit în Grecia de un detaliu banal. Cât costă, de fapt, un gyros: „Mi se pare fascinant”
Fost Războinic la Survivor, atac la Gabi Tamaș: „Un ipocrit”. De la ce a pornit disputa
Monden
Fost Războinic la Survivor, atac la Gabi Tamaș: „Un ipocrit”. De la ce a pornit disputa
Ce a învățat Marian Godină despre România după ce „a petrecut trei luni mâncând zilnic două linguri de orez și una de fasole”. Replică pentru cei care spun că „aici nu mai e de trăit”
Monden
Ce a învățat Marian Godină despre România după ce „a petrecut trei luni mâncând zilnic două linguri de orez și una de fasole”. Replică pentru cei care spun că „aici nu mai e de trăit”
Carmen Brumă, mărturisiri despre Tudor, fiul ei: „Bate adolescența la ușă. Ne confruntăm cu toate simptomele”
Monden
Carmen Brumă, mărturisiri despre Tudor, fiul ei: „Bate adolescența la ușă. Ne confruntăm cu toate simptomele”
Andreea Mantea, investigată pentru datorii de peste un milion de lei. Solicitarea ANAF în instanță
Monden
Andreea Mantea, investigată pentru datorii de peste un milion de lei. Solicitarea ANAF în instanță
Mihai Trăistariu, exasperat de festivalul din Mamaia Nord: „E ca un cutremur continuu. Depășesc orice limită” (VIDEO)
Monden
Mihai Trăistariu, exasperat de festivalul din Mamaia Nord: „E ca un cutremur continuu. Depășesc orice limită” (VIDEO)
Dragoș Bucur a stârnit hohote de râs, după ce s-a apucat de tuns oi: „Nu ești bun ca hairstylist” (VIDEO)
Monden
Dragoș Bucur a stârnit hohote de râs, după ce s-a apucat de tuns oi: „Nu ești bun ca hairstylist” (VIDEO)
„Bărbații nu sunt făcuți din fier”: Cabral și-a îngrijorat fanii cu o postare neașteptată
Monden
„Bărbații nu sunt făcuți din fier”: Cabral și-a îngrijorat fanii cu o postare neașteptată
Divorțul Ioanei și al lui Ilie Năstase, tot mai tensionat. Ce s-a întâmplat la ultimul termen: „A avut ocazia de multe ori să își revizuiască atitudinea”
Monden
Divorțul Ioanei și al lui Ilie Năstase, tot mai tensionat. Ce s-a întâmplat la ultimul termen: „A avut ocazia de multe ori să își revizuiască atitudinea”
Apă de nuci în bere neagră și stridii. Ce combinații inovatoare se găsesc în meniul lui Richard Abou Zaki.
Monden
Apă de nuci în bere neagră și stridii. Ce combinații inovatoare se găsesc în meniul lui Richard Abou Zaki.
Ultima oră
12:45 - Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars, pomenită pe 4 mai. Povestea tinerei care a ales moartea pentru credință
12:31 - Captură de proporții pentru Poliția Română în acest week-end. 71 de urmăriți național și internațional, prinși de polițiști (VIDEO)
12:27 - Cristian Chivu felicitat de Gică Hagi. Ce mesaj i-a transmis selecționerul pentru câștigarea Scudetto
12:17 - Turistă reținută în Florența după ce s-a urcat pe statuia lui Neptun. Pagube de mii de euro la un monument din secolul XVI
12:08 - Mădălin Ionescu, uimit în Grecia de un detaliu banal. Cât costă, de fapt, un gyros: „Mi se pare fascinant”
11:59 - Cristian Pomohaci, acuzat că ține slujbe ilegale. Unde se află „mănăstirea” improvizată: „Numeroase familii suferă și se destramă”
11:52 - Ședință de urgență convocată de Grindeanu. Parlamentarii PSD fac ultimele planuri înainte de moțiune
11:37 - Ministrul Mediului a dispus control de urgență la Gura Portiței. Acces blocat la una dintre cele mai cunoscute plaje din România
11:37 - Schemele de ajutor pentru antreprenori, între promisiuni electorale și birocrație. Ce spune ministrul Economiei, Irineu Darău (VIDEO)
11:29 - PSD scoate „asul din mânecă” pentru răsturnarea Guvernului Bolojan. Cum arată planul secret al social-democraților