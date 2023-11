Botoșani: Un taximetrist a returnat unui client o sacoșă de rafie în care erau 40.000 de euro

Un taximetrist din Botoșani i-a returnat unui client o sacoșă de rafie în care se aflau 40.000 de euro.

40.000 de euro uitați într-un taxi, returnați de șofer clientului

Constantin Ionescu (63 de ani) a preluat un client în vârstă de aproximativ 80 de ani din stația cartierului Bucovina, pe care l-a dus în zona centrală, la Sinagogă.

„L-am dus, a coborât, a plătit. Dar el când a urcat a avut o sacoșă de rafie, a pus-o între picioare, sub scaun era. Mi-a plătit, eu am plecat și când mă apropiam de stația din Bucovina, am văzut. Chiar atunci am avut un client și l-am dus înapoi spre Bazar. Am dus clientul și m-am dus din nou să-l caut pe bătrân, am zis că poate mă așteaptă. Imediat am fost. Nu era. M-am întors în stația din care l-am luat”, a povestit Constatin Ionescu, pentru publicația locală

Taximetristul s-a uitat în sacoșă și când a văzut banii a sunat la dispecerat pentru a anunța și a revenit la Sinagogă în speranța că-l găsește pe bătrân.

„Vreo 40.000 de euro cred că erau. În momentul în care am anunțat dispeceratul mi-au zis: bine că ați anunțat, dacă nu apare, mergeți la Poliție. Și tocmai bătrânul venise și m-au anunțat colegii: vezi că bătrânul te așteaptă. El era în față, eu în spate”, a mai spus Ionescu.

În cele din urmă, cei doi s-au găsit, iar sacoșa cu bani a ajuns la proprietarul său de drept. Bătrânul i-a mulțumit șoferului cu lacrimi în ochi. Suma a fost returnată în prezența a doi martori, ambii taximetriști.

„Ce să păstrez dacă nu e al meu lucrul? Eu mai mult pierd, mai merg și eu la Biserică, și soția merge, suntem totuși… nu se opresc lucrurile. Dacă ai oprit azi un lucru, mâine pierzi mai mult”, a mai spus Constantin Ionescu.