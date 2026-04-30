Apar noi informații despre suferința extremă ce a împins-o pe femeia de 42 de ani din București, medic legist, să se spânzure de aerul condiționat. Femeia locuia în centrul Capitalei și a făcut gestul extrem în văzul tuturor, la ora când oamenii pleacă la serviciu sau îşi duc copiii la şcoală, șocând trecătorii și vecinii.

De ce suferea femeia de depresie

Doctorița suferea de depresie deoarece fusese concediată de la Insititutul Naţional de Medicină Legală (INML) și i-a murit și mama, cu care locuia.

Femeia fusese concediată de la INML, după cinci ani de muncă acolo, deoarece nu mai făcea faţă îndatoririlor şi rămânea constant în urmă cu sarcinile, spun sursele Recent, ea semnase cu alți colegi o lucrare ştiinţifică despre femicid.

Aceste două evenimente au adus-o în depresie și ar fi luat medicamente după ureche. Asta ar fi afectat-o și mai mult. Specialiştii spun că abuzul de antidepresive si barbiturice poate duce la crize suicidare.

Cine a fost tatăl femeii medic legist

Singura rudă în viață a doctoriței era tatăl, cu care, însă, avea o relație rece. El este generalul Adrian Iuliu Goleanu, care a pilotat aeronave prezidențiale pentru Nicolae Ceauşescu, Ion Iliescu şi Traian Băsescu.