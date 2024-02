Buget istoric pentru Sectorul 6. Aproape 2,9 miliarde de lei, de 3 ori mai mare decât în mandatul precedent. Cei mai mulți bani se vor duce pe investiții

va avea un istoric în acest an, de trei ori mai mare decât în mandatul precedent. Este vorba despre aproape 2,9 miliarde de lei.

Consiliul Local l-a votat joi, 8 februarie. Mai bine de jumătate din sumă (1,64 miliarde de lei) se va duce exclusiv pe investiții. Cei mai mulți bani sunt alocați pentru anveloparea blocurilor, amenajarea de parcări și Educație.

„Anul acesta, bugetul Sectorului 6 va merge cu precădere, în acestă ordine, la anvelopări și eficientă energetică, la școli (inclusiv construirea de școli noi – unele deja finalizate – grădinițe și creșe), spații verzi, fazele ulterioare ale Parcului Liniei și viitorul parc Lacul Morii, construirea de străzi noi (ex. Drumul Valea Larga, Drumul Osiei, Drumul Roții etc.) și resistematizare și reabilitare de drumuri rutiere.

Investițiile sunt de două ori mai mari decât cheltuielile curente (salarii și bunuri și servicii), ceea ce reprezintă un moment istoric în Sectorul 6 și o bună practică la nivel național, nu doar în București”, a declarat primarul .

Cum a evoluat bugetul pentru investiții, în ultimii ani

Investițiile au crescut de la an la an.

În 2019, au fost alocați pentru investiții doar 14% din buget;

În 2020: 22%;

În 2021: 26%;

În 2022: 30%;

În 2023: 51%;

În 2024: investițiile vor fi de 1,64 miliarde de lei, reprezentând 56% din totalul bugetului.

De menționat este faptul că 66% din investițiile de anul acesta reprezintă fonduri externe atrase.

Mai exact, din totalul investițiilor, 66% sunt finanțări nerambursabile, 2% credite externe rambursabile, 32% cheltuieli de investiții de la bugetul local.

Cei mai mulți bani se vor duce pe anveloparea blocurilor

Unde se vor duce cei mai mulți bani, în 2024? Pe primul loc este reabilitarea termică a blocurilor: 470 de milioane de lei. Urmează Educația (391 milioane de lei), parcările/sistemul rutier (235 milioane de lei), amenajarea de spații verzi și parcuri (172 milioane lei) și gestionarea deșeurilor (98 milioane de lei).

„După cum vedeți, Sectorul 6 parcă a înviat din 2021, în ceea ce privește investițiile. Am terminat faza 1 a Parcului Liniei, în scurt timp finalizăm faza 2 și vom demara anul acesta faza 3, va fi cel mai mare parc nou din București. Avem două investiții pe zona Lacului Morii, am ajuns la 100 de locuri de joacă reabilitate, am făcut amenajări peisagistice și continuăm cu ele, am creat 8.000 de locuri noi de parcare și sunt planificate altele. În ceea ce privește anveloparea blocurilor, lucrările sunt extrem de scumpe, de aici și valoarea mare a investițiilor pe care trebuie să le facem. Pe lângă suma de 470 de milioane de lei, suntem pregătiți să mai accesăm și alte linii de finanțare, astfel că vom avelopa și mai mult”, spune primarul Ciprian Ciucu.

Marile proiecte ale Sectorului 6, în 2024

Aceasta este lista cu marile proiecte pentru anul 2024.