Bursele pentru elevii cu mediile de 2 și 3, în atenția CNCD. Csaba Asztalos: Este un sistem care generează inegalități. Problema reală este la evaluare. În timp, ar trebui să se introducă evaluări anuale unice naționale (VIDEO)

Președintele Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Csaba Asztalos, a spus în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, cum de ajung să fie acordate burse de merit elevilor cu medii de 2 și 3. Șeful CNCD a transmis că este “un sistem care generează inegalități. Problema reală este, însă, la evaluare”.

“Avem plângeri, nu doar cu privire la bursa de merit și în general, cu privire la întregul sistem de burse, care a fost elaborat acum după adoptarea legii. Ceea ce vedem noi este că avem o problemă cu evaluarea unitară a elevilor în sistemul preuniversitar, chiar dacă, potrivit legii și metodologiei, avem un sistem de evaluare unitar, notele nu au o valoare egală în funcție de școlile unde se evaluează elevul. Ca să dau un exemplu, poate o o notă de 10 într-un liceu din București, anume, nu valorează nici 7 la Sava, ca să mă înțelegeți. Și cred că de aici a plecat această idee din minister, în a avea 2 tipuri de criterii de acordare a burselor de merit, adică media minimă, 9 50, respectiv 30 %, dacă nu se încadrează în primii 9,50.

Este un sistem care generează inegalități, din punctul meu de vedere, și cred că ar trebui modificat. Problema reală, însă, este la evaluare, pentru că, de exemplu, în clasele V-VIII, noi nu avem o evaluare unitară la nivel național, chiar dacă avem norme. De exemplu, sunt state care decid în clasa a V-a, toate clasele de a V-a, în ziua X, dau evaluare sau teză națională la matematică, la română. După același subiect, după același barem și după același sistem de corectare. Și atunci am putea să comparăm aptitudinile sau performanța elevilor la orice școală pentru că avem același tip de evaluare.

Noi, între clasele V și VIII, nu avem o evaluare periodică, unitară, la nivel național și în mare parte vindem iluzii în sistemul educațional, pentru că sunt copii care sunt duși cu 9, 10 până în clasa a VIII-a, dar media lor, conținutul, nu duce acea valoare. Și când ajung la Evaluarea Națională, unitar, la nivel național, nu mai fac media de admitere și se întreabă părinții, ‘păi dacă până în clasa a VIII-a am avut 10 pe linie, de ce am scris sub media necesară la Evaluarea Națională?’. Ceea ce se întâmplă și între clasele a IX-a și a XII-a. Noi avem evaluare unitară națională doar la bacalaureat. Avem două momente în care evaluam unitar, Evaluarea Națională în clasa a VIII-a și Bacalaureatul. Și ar trebui să introducem în aceste cicluri evaluări anuale naționale unitare și atunci putem să stabilim că nota 9 are aceeași valoare în toate școlile sau 9,50.

Atunci am putea să avem sistem de burse de merit în mod corect. În acest moment, acest lucru nu se întâmplă. Aici este problema și cred că atunci când ministerul a introdus procentul de 30 % s-a gândit la acele licee, care sunt considerate performante sau de elită, unde nota 8 valorează cât un 10 în alt liceu.

Undeva, aici, a fost rațiunea și cred că se poate corecta și trebuie să se corecteze acest sistem, dar așa văd, în timp ar trebui să se introducă evaluări anuale unice naționale. Sunt școli care în acest moment, de exemplu, decid toate clasele de a VI-a, a VII-a sau de a VIII-a, în ziua X, dau teză sau evaluare după același subiect la nivelul școlii.”