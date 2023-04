Buzău: Un polițist care s-a urcat beat la volan a provocat un accident mortal

Un tânăr de 24 de ani, polițist în Nehoiu, a provocat un accident pe DN10, după ce s-a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul care se afla cu el în mașină a murit.

Un polițist beat a provocat un accident mortal

„Din primele date de la faţa locului a reieşit că autoturismul condus pe DN10 dinspre Buzău către Braşov de către un şofer în vârstă de 24 de ani, din Nehoiu, a ieşit în afara părţii carosabile şi a intrat în coliziune cu un autocamion staţionat. Accidentul s-a soldat cu decesul pasagerului autoturismului, un bărbat de 33 de ani, din Nehoiu”, a informat, sâmbătă dimineaţa, IPJ Buzău, potrivit

Conducătorul auto avea o alcoolemie de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost transportat la un spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

IPJ Buzău a anunțat ulterior că șoferul e polițist.

„Şoferul implicat în accidentul rutier este poliţist în cadrul postului de poliţie Nehoiu. Se afla în timpul liber. La acest moment se fac cercetări de către Serviciul rutier, sub îndrumarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice. Totodată, poliţiştii fac cercetări pentru a stabili circumstanţele în care s-a produs accidentul rutier”, a declarat Cornelia Stroe, din cadrul IPJ Buzău, pentru sursa citată.