Cadru didactic din Buzău, acuzat că a pipăit o elevă în zonele intime / Ce i-au făcut părinții unui om nevinovat crezând că este învățătorul fetei

Un învățător din Buzău, în vârstă de 47 de ani, de la școala din comuna Măgura, este acuzat că a pipăit o elevă în vârstă de 9 ani în zonele intime. După ce fetița le-a povestit părinților întreaga întâmplare, aceștia s-au deplasat la școală și au agresat, din greșeală, o persoană nevinovată.

Întregul moment a fost surprins de camerele de supraveghere. După câteva îmbrânceli, totul a încetat brusc când și-au dat seama că au confundat învățătorul cu o altă persoană.

„I-a adus acuza cum că i-ar fi atins copilul în zona intimă. Domnul învățător este de 20 de ani în învățământ, este profesionist, este apropiat de copii, de părinți, deci părerea mea e că nu e vinovat. Urmează să vedem rezultatele anchetei”, a spus Petruța Popescu, director la Școala din Măgura.

Învățător din Buzău, în mijlocul unui scandal sexual

Scandalul ar fi pornit când eleva de 9 ani i-a povestit bunicii sale că a fost atinsă în zonele intime de fostul profesor, care s-a mutat ulterior la altă instituție de învățământ. Bătrâna le-a comunicat cele aflate părinților, care au decis să își facă singuri dreptate mergând la școală să-l pedepsească pe agresor.

„Polițiștii din Pârscov au fost sesizați că la o unitate de învățământ din zona de competență are loc un conflict între părintele unei eleve și un cadru didactic, pe motiv că fiica sa a fost agresată sexual de acesta. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol iar polițiștii continuă cercetările sub coordonarea Parchetului pentru clarificarea situației și luarea măsurilor care se impun”, a declarat Ane Mari Vrapciu, purtător de cuvânt IPJ Buzău, potrivit .

Învățătorul este acuzat că în perioada septembrie 2022 și toamna acestui an a atins în zonele intime o elevă în vârstă de 9 ani. Deși a fost deschis dosar penal pentru viol, învățătorul a mers în continuare la ore.

„Fiind dosar penal deschis, noi nu putem să interferăm cu ancheta. Din ce știm, și din comunicarea cu autoritățile locale și doamna director, la momentul actual nu avem o interdicție privind prezența domnului învățător în fața copiilor”, a spus Dan Popescu, inspector general adjunct ISJ Buzău.

Eleva de 9 ani urmează să fie supusă unor expertize medico-legale și psihologice.

Cadrul didactic a menționat că nu i-a fost adusă nicio învinuire, iar apropiații acestuia susțin că este acuzat pe nedrept.