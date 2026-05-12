Kelemen Hunor, președintele UDMR, a avut, marți, o nouă discuție cu Sorin Grindeanu, liderul PSD, pe tema crizei guvernamentale. Kelemen a precizat apoi, din nou, că e pentru păstrarea coaliției care a fost și până acum, dar cu un premier independent, care să fie agreat de toate cele patru partide.

Cum vrea Kelemen Hunor să arate viitoarea guvernare

„Am continuat Nu am discutat altceva decât criza politică. Eu am spus că în continuare credem că varianta cea mai bună, prima variantă este să refacem coaliţia cu un premier independent, neindependent, acceptabil pentru toată lumea. (…) Eu am ascultat declaraţia domnului preşedinte Dan, care spunea că toate variantele sunt pe masă şi doreşte o variantă sigură.

Asta înseamnă că orice variantă e sigură, dacă are majoritatea în spate. Şi eu am spus că voi susţine cu partidele care au fost în coaliţia mare, largă. (…)

Eu nu spun tehnocrat, eu spun un premier care poate fi acceptat de toată lumea. Deci, depinde de persoană. (…) A zis preşedintele că are două, trei nume în cap, probabil că le vom afla după ”, a declarat Kelemen Hunor, la finalul discuţiilor cu Grindeanu, potrivit

Acesta a exclus apoi scenariul unui Guvern PSD – UDMR – grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, învestit cu voturile de la USR şi PNL, care însă rămân în Opoziție.

Kelemen Hunor: Următorul Guvern va avea o viaţă de 8 – 9 – 10 luni

„Eu cred că vom fi cu toţii de acord că următorul Guvern nu va avea o viaţă de doi ani şi jumătate, va avea o viaţă de 8 – 9 – 10 luni, trebuie să trecem de PNRR, de SAFE, trebuie să avem bugetul pentru 2027 şi să menţinem deficitul la ţinta asumată. Şi, după aceea, sigur, se poate gândi la partea a doua. (…)

Dacă ne gândim la toate variantele, atunci toată lumea se împrăştie în variantele existente. Prima dată trebuie să încercăm varianta cea mai bună pentru această ţară, pentru acest moment şi pentru problemele societăţii noastre. (…) Mie nu mi-a plăcut că a fost dat jos acest Guvern. Nu mi-a plăcut, dar ăsta este jocul democratic”, a mai declarat Kelemen Hunor.