B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Kelemen Hunor, după noi discuții cu Grindeanu: „Următorul Guvern va avea o viaţă de 8 – 10 luni”. Ce propunere de premier are

Kelemen Hunor, după noi discuții cu Grindeanu: „Următorul Guvern va avea o viaţă de 8 – 10 luni”. Ce propunere de premier are

Traian Avarvarei
12 mai 2026, 15:58
Kelemen Hunor, după noi discuții cu Grindeanu: „Următorul Guvern va avea o viaţă de 8 – 10 luni”. Ce propunere de premier are
Kelemen Hunor, liderul UDMR. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum vrea Kelemen Hunor să arate viitoarea guvernare
  2. Kelemen Hunor: Următorul Guvern va avea o viaţă de 8 – 9 – 10 luni

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a avut, marți, o nouă discuție cu Sorin Grindeanu, liderul PSD, pe tema crizei guvernamentale. Kelemen a precizat apoi, din nou, că e pentru păstrarea coaliției care a fost și până acum, dar cu un premier independent, care să fie agreat de toate cele patru partide.

Cum vrea Kelemen Hunor să arate viitoarea guvernare

„Am continuat discuţia de ieri. Nu am discutat altceva decât criza politică. Eu am spus că în continuare credem că varianta cea mai bună, prima variantă este să refacem coaliţia cu un premier independent, neindependent, acceptabil pentru toată lumea. (…) Eu am ascultat declaraţia domnului preşedinte Dan, care spunea că toate variantele sunt pe masă şi doreşte o variantă sigură.

Asta înseamnă că orice variantă e sigură, dacă are majoritatea în spate. Şi eu am spus că voi susţine o astfel de soluţie cu partidele care au fost în coaliţia mare, largă. (…)

Eu nu spun tehnocrat, eu spun un premier care poate fi acceptat de toată lumea. Deci, depinde de persoană. (…) A zis preşedintele că are două, trei nume în cap, probabil că le vom afla după consultări”, a declarat Kelemen Hunor, la finalul discuţiilor cu Grindeanu, potrivit Agerpres.

Acesta a exclus apoi scenariul unui Guvern PSD – UDMR – grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, învestit cu voturile de la USR şi PNL, care însă rămân în Opoziție.

Kelemen Hunor: Următorul Guvern va avea o viaţă de 8 – 9 – 10 luni

„Eu cred că vom fi cu toţii de acord că următorul Guvern nu va avea o viaţă de doi ani şi jumătate, va avea o viaţă de 8 – 9 – 10 luni, trebuie să trecem de PNRR, de SAFE, trebuie să avem bugetul pentru 2027 şi să menţinem deficitul la ţinta asumată. Şi, după aceea, sigur, se poate gândi la partea a doua. (…)

Dacă ne gândim la toate variantele, atunci toată lumea se împrăştie în variantele existente. Prima dată trebuie să încercăm varianta cea mai bună pentru această ţară, pentru acest moment şi pentru problemele societăţii noastre. (…) Mie nu mi-a plăcut că a fost dat jos acest Guvern. Nu mi-a plăcut, dar ăsta este jocul democratic”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Tags:
Citește și...
PSD lucrează la o nouă majoritate parlamentară. Varianta premierului tehnocrat prinde tot mai mult contur
Politică
PSD lucrează la o nouă majoritate parlamentară. Varianta premierului tehnocrat prinde tot mai mult contur
Renate Weber atacă la CCR Ordonanța SAFE. Avocatul Poporului contestă legalitatea OUG pentru împrumutul de 16,6 miliarde de euro destinat apărării
Politică
Renate Weber atacă la CCR Ordonanța SAFE. Avocatul Poporului contestă legalitatea OUG pentru împrumutul de 16,6 miliarde de euro destinat apărării
Stolojan: Nicușor Dan trebuie să desemneze un premier PSD. Îl obligă Constituția
Politică
Stolojan: Nicușor Dan trebuie să desemneze un premier PSD. Îl obligă Constituția
CTP a prezentat „singura soluție pentru a spera să oprim eșuarea statului român”. Cum vede noua guvernare
Politică
CTP a prezentat „singura soluție pentru a spera să oprim eșuarea statului român”. Cum vede noua guvernare
Petrișor Peiu (AUR), atac la Mugur Isărescu: „BNR, la fel ca Guvernul, nu luptă cu inflația”
Politică
Petrișor Peiu (AUR), atac la Mugur Isărescu: „BNR, la fel ca Guvernul, nu luptă cu inflația”
Raluca Turcan îl atacă pe Sorin Grindeanu după cererea adresată lui Bolojan. „Ar trebui să demisioneze pentru a fi credibil”
Politică
Raluca Turcan îl atacă pe Sorin Grindeanu după cererea adresată lui Bolojan. „Ar trebui să demisioneze pentru a fi credibil”
Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. Ciprian Ciucu, anunț pentru bucureșteni: „Îmi asum înjurăturile”
Politică
Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. Ciprian Ciucu, anunț pentru bucureșteni: „Îmi asum înjurăturile”
Mihai Fifor declanșează un nou atac total la Ilie Bolojan: „Delirul continuă. Ține România ostatică”
Politică
Mihai Fifor declanșează un nou atac total la Ilie Bolojan: „Delirul continuă. Ține România ostatică”
Surse: Scenariile pentru viitorul guvern: Varianta pe care PSD vrea să o evite sub orice formă
Politică
Surse: Scenariile pentru viitorul guvern: Varianta pe care PSD vrea să o evite sub orice formă
Îl mai numește premier pe Ilie Bolojan? Ce a răspuns Nicușor Dan și ce condiție a impus: „Eu nu fac experimente” (VIDEO)
Politică
Îl mai numește premier pe Ilie Bolojan? Ce a răspuns Nicușor Dan și ce condiție a impus: „Eu nu fac experimente” (VIDEO)
Ultima oră
17:40 - Accident pe poligonul de tragere. Ofițer de poliție împușcat mortal în timpul unui exercițiu
17:19 - Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital
17:19 - Ce nu ți-a spus nimeni când ți-ai amenajat bucătăria
17:16 - Comisia Europeană ia în calcul restricții majore pentru platformele sociale. Ce vârstă minimă ar putea impune Uniunea Europeană
17:09 - PSD lucrează la o nouă majoritate parlamentară. Varianta premierului tehnocrat prinde tot mai mult contur
17:08 - Dator la stat cu milioane de euro, Mohammad Murad plânge de grija economiei românești. Tocmai el a prezentat planul AUR pentru negocierile cu Nicușor Dan
16:42 - Renate Weber atacă la CCR Ordonanța SAFE. Avocatul Poporului contestă legalitatea OUG pentru împrumutul de 16,6 miliarde de euro destinat apărării
16:35 - Prejudiciu de 13 milioane de lei provocat de un dezvoltator din Iași, descoperit de ANAF
16:34 - Transportul în comun din București se adaptează pentru concertul Metallica. Cum vor circula mijloacele de transport în jurul Arenei Naționale
15:54 - Rogobete: Cele trei spitale regionale au intrat oficial în faza de construcție. Contractul pentru unitatea medicală din Cluj a fost semnat