B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Primele județe care intră în vacanța de schi în februarie 2026. Calendarul complet pentru elevi

Primele județe care intră în vacanța de schi în februarie 2026. Calendarul complet pentru elevi

Ana Beatrice
21 ian. 2026, 16:23
Primele județe care intră în vacanța de schi în februarie 2026. Calendarul complet pentru elevi
Sursă Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Cuprins
  1. Când intră elevii în vacanța de schi din februarie
  2. Când au elevii vacanța de schi, în funcție de județ

Februarie vine cu una dintre cele mai așteptate pauze din timpul anului școlar. Este vorba despre vacanța elevilor, cunoscută și sub numele de „vacanța de schi”.

Ministerul Educației a anunțat miercuri perioadele exacte în care elevii vor intra în această vacanță. Datele diferă de la un județ la altul, tocmai pentru ca fiecare zonă să își poată organiza mai bine programul.

Când intră elevii în vacanța de schi din februarie

Vacanța din luna februarie nu este aceeași pentru toți elevii din țară. Perioada diferă de la un județ la altul. Datele sunt stabilite de inspectoratele școlare, în funcție de organizarea locală a anului școlar.

Totuși, există o regulă clară. Această săptămână liberă trebuie programată obligatoriu în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

Primii care se bucură de vacanță sunt elevii din județele Timiș, Cluj și Bistrița-Năsăud, care vor intra în pauză chiar de la începutul perioadei. Astfel, aceștia nu vor avea cursuri în intervalul 9–15 februarie.

Când au elevii vacanța de schi, în funcție de județ

Calendarul vacanței de schi din februarie este împărțit pe județe, iar elevii vor intra pe rând în această pauză de iarnă. În perioada 16–22 februarie 2026, vor avea vacanță elevii din București și Ilfov, alături de cei din județele Bihor, Sălaj, Cluj, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Vrancea, Brăila și Vaslui.

Apoi, în ultima parte a intervalului stabilit, respectiv 23 februarie – 1 martie 2026, intră în vacanță elevii din Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj.

„Pentru că se apropie săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, vă reamintim că aceasta este planificată în perioada 9 februarie – 1 martie 2026”, a transmis Ministerul Educației, notează observatornews.ro.

Tags:
Citește și...
Coș plin cu doar 250 de lei! O românca stabilită în Hong Kong a mers la cumpărături în China și a rămas uimită (VIDEO)
Eveniment
Coș plin cu doar 250 de lei! O românca stabilită în Hong Kong a mers la cumpărături în China și a rămas uimită (VIDEO)
Tentativă de suicid la metroul Brâncoveanu: Salvatorii au intervenit imediat
Eveniment
Tentativă de suicid la metroul Brâncoveanu: Salvatorii au intervenit imediat
Primele imagini cu Costinel Cosmin Zuleam, după ce a fost adus în țară. E considerat „creierul” uciderii prin tortură a lui Adrian Kreiner. Câți ani va sta în închisoare (GALERIE FOTO)
Eveniment
Primele imagini cu Costinel Cosmin Zuleam, după ce a fost adus în țară. E considerat „creierul” uciderii prin tortură a lui Adrian Kreiner. Câți ani va sta în închisoare (GALERIE FOTO)
Gerul de afară, pericol în casă. Cum apar condensul și mucegaiul și ce riscuri ascund pentru locuință și sănătate
Eveniment
Gerul de afară, pericol în casă. Cum apar condensul și mucegaiul și ce riscuri ascund pentru locuință și sănătate
Newsweek: Probleme mari cu biletele de tratament la pensie. Întâzieri de 3 luni la acordarea lor. Care sunt cauzele?
Eveniment
Newsweek: Probleme mari cu biletele de tratament la pensie. Întâzieri de 3 luni la acordarea lor. Care sunt cauzele?
Un bărbat a murit la Spitalul Județean Brașov, după ce a fost trimis acasă de două ori, fără tratament
Eveniment
Un bărbat a murit la Spitalul Județean Brașov, după ce a fost trimis acasă de două ori, fără tratament
Tânăr venit din Bârlad, prins cerșind în Iași: s-a ridicat din scaunul cu rotile în fața polițiștilor
Eveniment
Tânăr venit din Bârlad, prins cerșind în Iași: s-a ridicat din scaunul cu rotile în fața polițiștilor
Cu cât se vând în 2026 vechile carnete CEC? Mulți români încă le au acasă
Eveniment
Cu cât se vând în 2026 vechile carnete CEC? Mulți români încă le au acasă
Planuri pentru un aeroport modern în apropierea Bistriței. Unde ar putea fi amplasată investiția strategică din Bistrița-Năsăud (FOTO)
Eveniment
Planuri pentru un aeroport modern în apropierea Bistriței. Unde ar putea fi amplasată investiția strategică din Bistrița-Năsăud (FOTO)
Nou-născut, găsit fără viață într-o geantă. O româncă este căutată de autorități
Eveniment
Nou-născut, găsit fără viață într-o geantă. O româncă este căutată de autorități
Ultima oră
18:31 - Adevărul despre traiul decent în România. Câți bani îi trebuie unei familii cu doi copii, potrivit ministrului Muncii
18:25 - Anamaria Prodan face dezvăluiri: ,,Mi-a dat Dumnezeu doi băieți minunați”
18:06 - Cine va pregăti Naționala de fotbal în epoca post-Lucescu. „Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
17:41 - Giganții fast-food din România profită de suferința puilor, dar nu fac niciun progres în creșterea bunăstării animalelor (Raportul „The Pecking Order 2025”)
17:32 - Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, lovitură la propria nuntă: ,,Au lăsat plicuri goale ”
17:19 - Forumul Economic de la Davos. Trump critică Europa și se laudă cu realizările de la Casa Albă
17:18 - Coș plin cu doar 250 de lei! O românca stabilită în Hong Kong a mers la cumpărături în China și a rămas uimită (VIDEO)
16:46 - Discurs agresiv al lui Donald Trump în Davos. „Dacă începem să folosim forța, nu ne mai oprim. Dacă nu ne dați Groenlanda, vă vom ține minte” (VIDEO)
16:42 - Guvernul Bolojan îi tratează pe români ca potențiali infractori. Statul introduce pedepse penale pentru cei care nu-și plătesc amenzile contravenționale. Avertismentul societății civile
16:42 - Tentativă de suicid la metroul Brâncoveanu: Salvatorii au intervenit imediat