Februarie vine cu una dintre cele mai așteptate pauze din timpul anului școlar. Este vorba despre vacanța elevilor, cunoscută și sub numele de „ ”.

Ministerul Educației a anunțat miercuri perioadele exacte în care elevii vor intra în această vacanță. Datele diferă de la un județ la altul, tocmai pentru ca fiecare zonă să își poată organiza mai bine programul.

Când intră elevii în vacanța de schi din februarie

Vacanța din luna februarie nu este aceeași pentru toți elevii din țară. Perioada diferă de la un județ la altul. Datele sunt stabilite de inspectoratele școlare, în funcție de organizarea locală a anului școlar.

Totuși, există o regulă clară. Această săptămână liberă trebuie programată obligatoriu în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

Primii care se bucură de vacanță sunt din județele Timiș, Cluj și Bistrița-Năsăud, care vor intra în pauză chiar de la începutul perioadei. Astfel, aceștia nu vor avea cursuri în intervalul 9–15 februarie.

Când au elevii vacanța de schi, în funcție de județ

Calendarul vacanței de schi din februarie este împărțit pe județe, iar elevii vor intra pe rând în această pauză de iarnă. În perioada 16–22 februarie 2026, vor avea vacanță elevii din București și Ilfov, alături de cei din județele Bihor, Sălaj, Cluj, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Vrancea, Brăila și Vaslui.

Apoi, în ultima parte a intervalului stabilit, respectiv 23 februarie – 1 martie 2026, intră în vacanță elevii din Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj.

„Pentru că se apropie săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, vă reamintim că aceasta este planificată în perioada 9 februarie – 1 martie 2026"