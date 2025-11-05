Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VIII-a ar putea trece printr-un proces amplu de transformare. Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a anunțat intenția de a adapta sistemul de evaluare la standarde europene, într-un mod echilibrat și predictibil. Declarațiile au fost făcute într-o intervenție live pe pagina de Facebook a ministerului.

De ce este considerată actuala Evaluare Națională „prea îngustă și prea punctuală”

Potrivit ministrului, structura actuală a Evaluării Naționale diferă semnificativ de sistemele existente în alte state din Uniunea Europeană. Daniel David a explicat că forma actuală a examenului nu reflectă suficient competențele reale ale elevilor.

„Evaluarea Națională în clasa a VIII-a, așa cum o avem noi acum, nu există în structura Uniunii Europene, este prea îngustă și prea punctuală. Dar discuția trebuie așezată, gândită bine și să fie predictibilă. Nu poți schimba așa de la un an la altul”, a declarat ministrul.

Prin urmare, orice modificare va fi introdusă treptat, pentru a evita confuziile și pentru a asigura o tranziție coerentă. Obiectivul este modernizarea sistemului de testare fără a crea presiune suplimentară asupra elevilor.

Cum va fi implementată reforma și când vor apărea schimbările concrete

lucrează deja la actualizarea standardelor de evaluare și notare pentru toate ciclurile de învățământ. Procesul va fi realizat etapizat, în paralel cu formarea profesorilor și adaptarea programei.

„Pentru primar și gimnaziu vom încheia procesul care implică elaborarea standardelor de evaluare și notare, pregătirea profesorilor, probabil anul viitor, în luna iunie. Tot atunci îmi propun să terminăm și aceste standarde pentru învățământul liceal”, a declarat oficialul, potrivit Libertatea.ro.

Astfel, noile reguli ar putea deveni operaționale începând cu anul școlar 2026–2027. Atunci, elevii și cadrele didactice vor lucra cu un sistem unitar, bazat pe criterii clare și programe modernizate.

Ce rol vor avea noile standarde și portofoliile educaționale

Ministrul a subliniat că noile standarde vor ajuta la uniformizarea notelor și la evaluarea mai corectă a elevilor din întreaga țară. Acestea vor sta și la baza dezvoltării portofoliilor educaționale, un instrument menit să reflecte mai bine parcursul și progresul elevilor.

„După aceea vom putea gândi mai bine și portofoliile educaționale, odată ce aceste standarde mai uniformizează notele care se dau”, a precizat .

În prezent, lipsa unor criterii unitare de evaluare duce la diferențe mari între notele din școală și rezultatele de la examenele naționale.

De ce persistă discrepanțele între notele de la școală și cele de la examenele naționale

Ministrul a recunoscut că sistemul actual suferă de o problemă structurală veche, cauzată de absența unor standarde clare și aplicabile uniform.

„După atâția ani, încă nu avem standarde de evaluare și de notare clare. Este o problemă, am început să caut soluții”, a afirmat el.

Această discrepanță afectează nu doar încrederea părinților și a în procesul de notare, ci și echitatea între școli din medii diferite. Prin noile măsuri, Ministerul Educației își propune să creeze un sistem mai echilibrat și mai transparent, care să evalueze competențele reale ale elevilor, nu doar capacitatea lor de a memora informații.