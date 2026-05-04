Ședință de urgență convocată de Grindeanu. Parlamentarii PSD fac ultimele planuri înainte de moțiune

Adrian Teampău
04 mai 2026, 11:52
Claudiu Manda și Sorin Grindeanu de la PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
  1. Parlamentarii PSD convocați de Grindeanu
  2. Ce conţine moţiunea de cenzură?

Parlamentarii PSD se reunesc luni, 4 mai, cu începere de la ora 15.00, într-o ultimă ședință, înainte de moțiunea de cenzură. Sorin Grindeanu vrea să se asigure că nu vor fi probleme la vot. 

Parlamentarii PSD convocați de Grindeanu

Senatorii şi deputaţii PSD se vor reuni într-o ultimă şedinţă înainte de votul pe moţiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. La întâlnirea cu parlamentarii social-democrați vor participa liderul partidului, Sorin Grindeanu, şi secretarul general Claudiu Manda, după cum au relatat surse social-democrate.

Conducere partidului vrea să se asigure că nu vor exista sincope la votul pe moțiune. Sorin Grindeanu a cerut ca toți parlamentarii social-democraţi să fie prezenți în ședința plenului comun și să voteze pentru demiterea cabinetului condus de Bolojan.

Discuţiile vor viza organizarea prezenţei în sala de plen şi strategia pentru asigurarea votului în favoarea moţiunii. Liderii partidului vor discuta, potrivit surselor citate, despe paşii necesari pentru a garanta coeziunea grupului parlamentar şi pentru a coordona intervenţiile în plen.

Moţiunea de cenzură este intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”. Documentul a fost depus de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE – Întâi România săptămâna trecută și a fost citită în plenul reunit al Parlamentului.

Ce conţine moţiunea de cenzură?

Moţiunea de cenzură, depusă de parlamentarii PSD, AUR şi PACE – Întâi România are drept obiectiv demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan. Documentul a fost semnat de 254 de parlamentari care critică politicile promovate de guvern și cere înlocuirea premierului. Potrivit inițiatorilor, au fost luate măsuri care afectează economia şi nivelul de trai al populaţiei.

Conform programului stabilit de conducerea Parlamentului, în baza procedurii, moţiunea va fi dezbătută şi supusă votului marţi, de la ora 11:00. Votul în plenul reunit va fi secret, cu bile.

