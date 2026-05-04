Simion dă asigurări! Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, susține că formațiunea sa este mobilizată complet pentru votul asupra moțiunii de cenzură depuse împreună cu Partidul Social Democrat împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Acesta a dat asigurări că nu vor exista abateri în rândul parlamentarilor AUR și că toți vor susține demiterea Executivului.

Simion dă asigurări. Cum va vota AUR la moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan

George Simion a transmis un mesaj ferm privind unitatea partidului în acest moment politic tensionat. Liderul AUR spune că votul va fi unul clar și fără surprize.

„Noi susținem rezultatul alegerilor prezidențiale din 2024. Suntem printre puținii care nu s-au clintit”, a precizat Simion, potrivit Știripesurse.

Cine ar putea fi premier dacă pică Guvernul

În cazul în care va trece, liderul AUR avansează numele lui Călin Georgescu pentru o posibilă funcție de conducere în stat, inclusiv cea de prim-ministru.

Simion a explicat că această variantă depinde însă de evoluția negocierilor politice și de poziția PSD, dar și de contextul general al crizei actuale.

„Am susținut o variantă inclusiv în Parlament, care ar duce la posibilitatea ca domnul Georgescu să nu mai fie hăituit prin aceste procese care par politice și să fie în funcții de conducere cum o parte din români își doresc”, a afirmat Simion, în cadrul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, găzduite de Gândul.

De ce depinde scenariul unui Guvern condus de Georgescu

Liderul AUR susține că o eventuală majoritate parlamentară ar putea schimba complet direcția politică actuală. El a subliniat că un astfel de scenariu este condiționat de poziționarea PSD și de renunțarea la actuala coaliție.

„Modalitățile sunt diferite în funcție de cum va evolua această criză politică, această criză socială, această criză economică, care nu a fost creată de mine. Dacă există o majoritate în Parlament și în mod normal ar trebui să fie compusă această majoritate din partidele de pe locurile 1 și 2, dacă PSD-ul va renunța la a susține o himeră numită coaliție pro-europeană, orice este posibil”, a mai spus Simion.

Un alt element important în acest scenariu este poziția președintelui Nicușor Dan, care a transmis că nu este dispus să negocieze cu AUR. Acest lucru complică posibilitatea formării unui nou susținut de această formațiune.

În acest context, varianta unui Executiv condus de Călin Georgescu rămâne, cel puțin momentan, la nivel de ipoteză.