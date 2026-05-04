Amsterdam interzice reclamele la carne și combustibili fosili. Premieră mondială în lupta cu schimbările climatice

Amsterdam devine primul oraș-capitală din lume care interzice reclamele în spații publice atât pentru , cât și pentru produse asociate combustibililor fosili. Măsura a intrat în vigoare la 1 mai și vizează panourile publicitare, stațiile de tramvai și metrou, potrivit BBC.

În locul reclamelor la burgeri, mașini pe benzină sau zboruri ieftine, locuitorii văd acum afișe culturale, precum cele pentru Rijksmuseum sau pentru concerte. Schimbarea face parte dintr-o strategie mai amplă a autorităților locale de a alinia spațiul public la obiectivele climatice.

Măsură radicală pentru atingerea țintelor de mediu

Decizia vine în contextul în care administrația din Țările de Jos și-a propus ca orașul să devină neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050, dar și să reducă la jumătate consumul de carne.

„Criza climatică este foarte urgentă”, spune Anneke Veenhoff. „Dacă vrei să fii lider în politici climatice și îți închiriezi spațiile pentru exact opusul, atunci ce faci de fapt?”, a mai precizat el.

„Majoritatea oamenilor nu înțeleg de ce municipalitatea ar trebui să facă bani închiriind spațiile publice pentru ceva împotriva căruia avem politici active”, a adăugat.

Inițiativa care schimbă mesajul din spațiul public

Măsura a fost inițiată de Anke Bakker, lider al Partidului pentru Animale din Amsterdam.

„Fiecare poate lua propriile decizii, dar încercăm ca marile companii să nu ne spună mereu ce trebuie să mâncăm sau să cumpărăm”, spune Bakker.

„Într-un fel, oferim mai multă libertate oamenilor, pentru că își pot face propriile alegeri”, adaugă acesta.

Autoritățile susțin că eliminarea acestor reclame reduce cumpărăturile impulsive și transmite ideea că produsele poluante nu mai reprezintă un stil de viață de dorit.

Critici din partea industriei

Nu toată lumea este de acord cu această decizie. Asociația olandeză a industriei cărnii consideră măsura „o modalitate nedorită de a influența comportamentul consumatorilor”.

De asemenea, reprezentanții industriei turistice susțin că interzicerea reclamelor la vacanțe care implică zboruri limitează libertatea comercială.

Un „moment tutun” pentru alimentele cu impact climatic

Pentru activiști precum Hannah Prins și organizația sa, Advocates for the Future, măsura reprezintă un pas important.

Aceștia compară situația cu perioada în care reclamele la tutun erau comune, dar ulterior au devenit inacceptabile.

„Nu cred că este normal să vedem animale ucise pe panouri publicitare.”, a precizat ea.

Tendință în creștere la nivel european

Amsterdam nu este singurul oraș care adoptă astfel de politici. Haarlem a fost primul oraș din lume care a anunțat o interdicție similară încă din 2022, aplicată din 2024.

Alte orașe precum Utrecht și Nijmegen au introdus restricții similare, iar la nivel global, orașe precum Edinburgh, Stockholm sau Florența limitează deja reclamele la combustibili fosili.

Susținătorii acestor măsuri speră că modelul olandez va deveni un exemplu pentru alte state, chiar dacă, până în prezent, nu există dovezi clare că eliminarea reclamelor la carne duce direct la scăderea consumului.

Cu toate acestea, experții consideră inițiativa un „experiment social” important, care ar putea schimba treptat percepția asupra consumului și impactului acestuia asupra mediului.