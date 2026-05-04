O dronă a lovit un bloc de lux. Incidentul a avut loc în capitala Rusiei, unde o dronă a lovit o clădire rezidențială din Moscova, potrivit declarațiilor făcute de primarul orașului, Serghei Sobianin. Oficialul a precizat că, în urma impactului, nu au fost înregistrate victime, informează .

Atacul vine într-un moment sensibil, cu doar câteva zile înainte de parada militară organizată de Rusia pentru a marca Ziua Victoriei.

Ce s-a întâmplat în noaptea atacului cu drone

Lovitura asupra blocului cu mai multe etaje nu a fost un incident izolat. Potrivit informațiilor apărute pe canale de Telegram apropiate presei ruse, ar fi fost vizată de un atac mai amplu cu drone în noaptea de duminică spre luni.

Martorii spun că au auzit zgomotul specific al unui aparat de zbor la joasă altitudine, în jurul orei 1:00, urmat la scurt timp de explozii puternice în mai multe zone ale orașului.

O dronă a lovit un bloc de lux. Ce arată imaginile apărute pe rețelele sociale

Clipurile distribuite online surprind pagube la ultimul nivel al unei clădiri rezidențiale, despre care se crede că este Mosfilm Tower, un complex de lux situat în vestul capitalei. De asemenea, imaginile indică prezența unor resturi de dronă pe stradă, în timp ce echipele de intervenție acționau pentru securizarea zonei.

Cât de grav este atacul și unde a avut loc

Incidentul este considerat unul dintre cele mai importante atacuri asupra unei zone rezidențiale din Moscova. Clădirea afectată se află la aproximativ șapte kilometri de Piața Roșie și la circa trei kilometri de sediul Ministerului Apărării din Rusia.

Zona în care se află Mosfilm Tower este cunoscută ca fiind una exclusivistă, în apropierea mai multor ambasade și reședințe diplomatice.

O dronă a lovit un bloc de lux. Ce legătură are atacul cu situația din Ucraina

Evenimentul are loc în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor tot mai ridicate din regiune. Recent, președintele rus Vladimir Putin a discutat telefonic cu Donald Trump, propunând un armistițiu temporar pentru data de 9 mai.

Ulterior, autoritățile ucrainene au cerut clarificări din partea Statele Unite privind această propunere, întrebând dacă este vorba despre „câteva ore de securitate pentru o paradă la Moscova sau ceva mai mult?”.

Cât de des au loc astfel de atacuri în Moscova

De la începutul conflictului, Rusia a raportat mai multe atacuri cu drone asupra capitalei. Cu toate acestea, Moscova este considerată una dintre cele mai bine protejate capitale din punct de vedere al apărării aeriene.

Chiar și în contextul intensificării atacurilor din ultimele luni, infrastructura civilă din oraș a fost afectată destul de rar.