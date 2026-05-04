B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Cristian Chivu felicitat de Gică Hagi. Ce mesaj i-a transmis selecționerul pentru câștigarea Scudetto

Cristian Chivu felicitat de Gică Hagi. Ce mesaj i-a transmis selecționerul pentru câștigarea Scudetto

Adrian Teampău
04 mai 2026, 12:27
Cristian Chivu felicitat de Gică Hagi. Ce mesaj i-a transmis selecționerul pentru câștigarea Scudetto
Cristian Chivu Sursa foto: facebook
Cuprins
  1. Mesajul transmis de Gică Hagi
  2. Ce înseamnă trofeul pentru Cristian Chivu?

Gheorghe Hagi, selecționerul echipei naționale, l-a felicitat pe antrenorul Cristian Chivu pentru titlul de campion al Italiei, la fotbal, cu Internazionale Milano.

Mesajul transmis de Gică Hagi

Selecţionerul echipei naționale de fotbal l-a felicitat pe Cristian Chivu pentru performanța pe care a reușit-o cu Internaționale Milano, în primul sezon petrecut pe banca echipei. Gică Hagi a făcut o postare, pe Facebook, în care a apreciat efortul depus de tehnicianul român.

„Felicitări, Cristian Chivu pentru cucerirea titlului de campion în Serie A cu Inter! Un rezultat uriaş si o confirmare a muncii tale extraodinare!”, a scris Hagi pe Facebook.

Inter Milano s-a detașat în câștigătoare a actualei ediții de campionat, după victoria înregistrată cu Parma, scor 2-0. Echipa condusă de Chivu, de pe banca tehnică, are un avans de 12 puncte față de Napoli, cea de-a doua clasată, cu doar trei runde rămase din campionat. Nerazzurrii au încheiat, practic, sezonul, înainte de fluierul final, cu avantajul necesar pentru a revendica titlul de campioni.

Inter a obținut al 21-lea său titlu de campioană, la primul sezon cu Chivu pe bancă. El a fost numit după ce, în sezonul trecut, a reușit să salveze Parma de la retrogradare. Mai mult, Chivu are ocazia să realizeze eventul, în acest sezon, dacă o va învinge pe Lazio în finala Cupei Italiei, programată pe 13 mai, pe Stadio Olimpico din Roma.

Ce înseamnă trofeul pentru Cristian Chivu?

Pentru Cristian Chivu, trofeul obținut cu Inter Milano, pentru care a fost felicitat și de Gică Hagi, reprezintă primul titlu câştigat în cariera sa de antrenor la seniori. Realizarea marchează debutul palmaresului său ca tehnician în competiţii majore.

Anterior, Cristian Chivu a mai câştigat titlul în Italia, tot cu Inter, în 2008, 2009 şi 2010, ca fotbalist. Acest prim trofeu ca tehnician reprezintă o etapă importantăr, consolidându-i reputaţia în fotbalul italian. Totodată îi oferă un punct de plecare solid pentru viitoarele provocări la nivel de seniori.

Tags:
Citește și...
Cristi Chivu a câștigat campionatul în Italia cu Inter. E primul antrenor român care reușește această performanță (FOTO)
Sport
Cristi Chivu a câștigat campionatul în Italia cu Inter. E primul antrenor român care reușește această performanță (FOTO)
Nu Gheorghe Hagi a fost „regele” în fotbal, crede Victor Pițurcă. De cine a fost cu adevărat impresionat: „Mai talentat decât el nu a fost nimeni în România”
Sport
Nu Gheorghe Hagi a fost „regele” în fotbal, crede Victor Pițurcă. De cine a fost cu adevărat impresionat: „Mai talentat decât el nu a fost nimeni în România”
Biletele pentru meciul România–Georgia se pun în vânzare pe 2 mai. Hagi revine pe bancă
Sport
Biletele pentru meciul România–Georgia se pun în vânzare pe 2 mai. Hagi revine pe bancă
Mărturie șocantă în procesul Maradona. Ce boli psihice secrete avea marele fotbalist
Sport
Mărturie șocantă în procesul Maradona. Ce boli psihice secrete avea marele fotbalist
Fostul arbitru Alexandru Tudor a rememorat un moment incredibil cu Zidane și Desailly: „Am rămas șocat. Bă, de unde vin ăștia?” (VIDEO)
Sport
Fostul arbitru Alexandru Tudor a rememorat un moment incredibil cu Zidane și Desailly: „Am rămas șocat. Bă, de unde vin ăștia?” (VIDEO)
A murit Ioan Ciocan. Lumea fotbalului românesc, în doliu
Sport
A murit Ioan Ciocan. Lumea fotbalului românesc, în doliu
Accidentare gravă la finalul meciului FC Voluntari – FC Bihor. Un jucător a fost dus de urgență la spital după un fault dur
Sport
Accidentare gravă la finalul meciului FC Voluntari – FC Bihor. Un jucător a fost dus de urgență la spital după un fault dur
Ion Țiriac: „Absolut că sunt zgârcit, știu că banii s-au muncit greu. La 14 ani mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea”
Sport
Ion Țiriac: „Absolut că sunt zgârcit, știu că banii s-au muncit greu. La 14 ani mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea”
Newsweek: CSM București intenționează să desființeze secțiile de natație și tenis. Ce se întâmplă cu banii bucureștenilor
Sport
Newsweek: CSM București intenționează să desființeze secțiile de natație și tenis. Ce se întâmplă cu banii bucureștenilor
Lovitură decisivă pentru „Legea Novak”. CCR a declarat neconstituțională regula de 40% jucători români
Sport
Lovitură decisivă pentru „Legea Novak”. CCR a declarat neconstituțională regula de 40% jucători români
Ultima oră
12:45 - Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars, pomenită pe 4 mai. Povestea tinerei care a ales moartea pentru credință
12:31 - Captură de proporții pentru Poliția Română în acest week-end. 71 de urmăriți național și internațional, prinși de polițiști (VIDEO)
12:17 - Turistă reținută în Florența după ce s-a urcat pe statuia lui Neptun. Pagube de mii de euro la un monument din secolul XVI
12:08 - Mădălin Ionescu, uimit în Grecia de un detaliu banal. Cât costă, de fapt, un gyros: „Mi se pare fascinant”
11:59 - Cristian Pomohaci, acuzat că ține slujbe ilegale. Unde se află „mănăstirea” improvizată: „Numeroase familii suferă și se destramă”
11:52 - Ședință de urgență convocată de Grindeanu. Parlamentarii PSD fac ultimele planuri înainte de moțiune
11:37 - Ministrul Mediului a dispus control de urgență la Gura Portiței. Acces blocat la una dintre cele mai cunoscute plaje din România
11:37 - Schemele de ajutor pentru antreprenori, între promisiuni electorale și birocrație. Ce spune ministrul Economiei, Irineu Darău (VIDEO)
11:29 - PSD scoate „asul din mânecă” pentru răsturnarea Guvernului Bolojan. Cum arată planul secret al social-democraților
11:28 - Moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Dominic Fritz dă asigurări că miniștrii USR rămân la datorie