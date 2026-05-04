Gheorghe Hagi, selecționerul echipei naționale, l-a felicitat pe antrenorul pentru titlul de , la fotbal, cu Internazionale Milano.

Mesajul transmis de Gică Hagi

Selecţionerul echipei naționale de l-a felicitat pe Cristian Chivu pentru performanța pe care a reușit-o cu Internaționale Milano, în primul sezon petrecut pe banca echipei. Gică Hagi a făcut o postare, pe Facebook, în care a apreciat efortul depus de tehnicianul român.

„Felicitări, Cristian Chivu pentru cucerirea titlului de campion în Serie A cu Inter! Un rezultat uriaş si o confirmare a muncii tale extraodinare!”, a scris Hagi pe Facebook.

s-a detașat în câștigătoare a actualei ediții de campionat, după victoria înregistrată cu Parma, scor 2-0. Echipa condusă de Chivu, de pe banca tehnică, are un avans de 12 puncte față de Napoli, cea de-a doua clasată, cu doar trei runde rămase din campionat. Nerazzurrii au încheiat, practic, sezonul, înainte de fluierul final, cu avantajul necesar pentru a revendica titlul de campioni.

Inter a obținut al 21-lea său titlu de campioană, la primul sezon cu Chivu pe bancă. El a fost numit după ce, în sezonul trecut, a reușit să salveze Parma de la retrogradare. Mai mult, Chivu are ocazia să realizeze eventul, în acest sezon, dacă o va învinge pe Lazio în finala Cupei Italiei, programată pe 13 mai, pe Stadio Olimpico din Roma.

Ce înseamnă trofeul pentru Cristian Chivu?

Pentru Cristian Chivu, trofeul obținut cu Inter Milano, pentru care a fost felicitat și de Gică Hagi, reprezintă primul titlu câştigat în cariera sa de antrenor la seniori. Realizarea marchează debutul palmaresului său ca tehnician în competiţii majore.

Anterior, Cristian Chivu a mai câştigat titlul în Italia, tot cu Inter, în 2008, 2009 şi 2010, ca fotbalist. Acest prim trofeu ca tehnician reprezintă o etapă importantăr, consolidându-i reputaţia în fotbalul italian. Totodată îi oferă un punct de plecare solid pentru viitoarele provocări la nivel de seniori.