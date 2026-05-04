Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni, 4 mai, declanșarea unui control de urgență la plaja de la Gura Portiței, în zona , după ce accesul ar fi fost restricționat prin montarea unui gard de către un proprietar privat.

Plajă blocată de un gard de sute de metri

„Ziua și situațiile halucinante. Astăzi este despre plaja Gura Portiței, din zona Jurilovca din Deltă unde un proprietar privat a pus gard, pe sute de metri, astfel ajungând să fie blocat, în realitate, accesul pentru mii de români la una din cele mai cunoscute plaje din România”, a transmis Diana Buzoianu, pe pagina de Facebook.

Ministrul a solicitat intervenția Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării pentru verificarea situației și stabilirea legalității măsurii.

Reacții puternice din partea publicului

Anunțul a generat numeroase reacții din partea românilor, mulți dintre aceștia semnalând situații similare și în alte zone turistice din țară.

Unii utilizatori au reclamat restricționarea accesului pe malurile lacurilor din alte regiuni:

„Același lucru se întâmplă la lacurile Colibița și Cinciș. Ca turiști, nu am putut merge pe malurile lacurilor deoarece toate pensiunile au curțile până în lacuri. Nu s-a lăsat macar 1 metru să poată turistul să se apropie de lacuri.. Așa că le-am văzut de la distanță… E strigător la cer ce au făcut proprietarii…”

Alții au semnalat situații similare pe Dunăre sau în zona Deltei:

„Așa și la Galați au devenit proprietari pe malul Dunării ! 3-4 km de mal este închis cu gard și a devenit proprietate privată”, a transmis un alt comentator.

De asemenea, a fost menționată și zona Perișor din Delta Dunării, unde accesul pe anumite porțiuni ar fi restricționat din cauza unor proprietăți private.

Gura Portiței

Potrivit informațiilor publice, zona Gura Portiței are o întindere de aproximativ 7 kilometri și este cunoscută pentru peisajul său natural, aflat la granița dintre mare și Delta Dunării, scrie Adevărul.

Accesul se face exclusiv pe apă, din Jurilovca, ceea ce îi conferă un caracter sălbatic și retras. Zona este parte a Delta Dunării și este frecventată de turiști pentru liniște, natură și peisaje unice.

Control pentru verificarea legalității

Autoritățile urmează să verifice dacă îngrădirea accesului este legală și în ce condiții a fost realizată.

Situația readuce în discuție problema accesului public la zonele naturale și a limitărilor impuse de proprietatea privată în ariile turistice.