Care sunt cele mai căutate și bine cotate stațiuni de pe litoralul românesc. Ce atuuri au

Litoralul românesc rămâne o opțiune importantă pentru turiștii români, iar oamenii din industria turismului susțin că sunt stațiuni care pot oferi condiții ca în străinătate.

Totuși, sunt foarte mulți români care merg în continuare în concedii în Turcia, Grecia sau Bulgaria, dar și România are plaje foarte frumoase. Așadar, oamenii din turism spun că sunt români care vor să își petreacă vacanțele în țară, iar ei aleg să meargă la malul Mării Negre. Turiștii români au și câteva stațiuni favorite, care sunt foarte bine cotate, conform Adevărul.

Ce stațiuni sunt căutate de români

Conform specialiștilor, prima opțiune care reușește să atragă foarte mulți turiști. Condițiile s-au îmbunătățit foarte mult, chiar dacă plajele nu mai au nisipiul la fel de fin ca anul trecut.

,,Litoralul românesc este încă foarte ofertant și putem găsi și la noi în țară cele mai bune condiții de cazare dar și restaurante și plaje foarte bune. Astfel, există foarte multe persoane care aleg să își petreacă concediile la malul Mării Negre. Dacă ar fi să facem un top al stațiunilor din România, putem spune că Mamaia este, în continuare, în topul căutărilor. Chiar dacă în sezonul trecut a avut de suferit, Mamaia atrage, în continuare, foarte mulți turiști. Totodată și Mamaia Nord a devenit un important punct de atracție, deoarece aici s-a construit foarte mult în ultimii ani și putem găsi cazări foarte bune. Bineînțeles, Mamaia atrage și prin viața de noapte, prin celebrele cluburi care sunt frecventate de foarte mulți tineri, dar și prin restaurantele bune pe care le putem găsi. Chiar dacă plajele nu mai au nisipul fin din trecut, acum sunt foarte largi și spațioase, iar acest lucru este un avantaj”, a precizat Bogdan Diaconu, agent de turism.

Bine cotată este și Eforie Nord, o stațiune care este în special frecventată de familii.

,,Și Eforie este la mare căutare. Anul trecut foarte mulți turiști au ales să meargă în Eforie Nord, au depășit Mamaia. Când vorbim despre turiști în Eforie, ne referim în special la familii. Eforie este o stațiune mai liniștită decât Mamaia dar destul de aglomerată mai ales în punctele culminante ale sezonului. Și aici putem găsi foarte multe atracții, plaje mari și restaurante bune. Totodată, în Eforie Nord putem găsi cazări pentru toate buzunarele, iar acest lucru este luat în calcul de foarte mulți români care își petrec concediul în țară”, a adăugat agentul de turism.

Costineștiul „nu mai este ce era cândva” spun mulți români și cu toate acestea este în continuare o stațiune frecventată de turiști. Majoritatea sunt tineri, care aleg stațiunea și pentru cluburile sale.

,,Costineștiul atrage, în continuare, foarte mulți tineri. Este recunoscut ca fiind stațiunea tinerilor, locul în care au loc foarte multe petreceri și concerte. Datorită acestui fapt, plajele din Costinești vor fi mereu pline mai ales de cei care iubesc viața de noapte. Totodată, epava vasului Evanghelia atrage în continuare curioșii, existând chiar și mici excursii pe mare, cu barca, până în apropierea epavei. Costineștiul oferă, în continuare, un sentiment aparte și este locul în care cei tineri își construiesc cele mai frumoase amintiri, mai ales din studenție”, mai spune Bogdan Diaconu.

Ce statut are Vama Veche

de stațiune a tinerilor rebeli, a celor care iubesc viața de noapte și muzica rock. Acestea sunt explicațiile oferite de agențiile de turism.

,,Vama Veche este un loc aparte de pe litoralul românesc. Aici mergi dacă dorești să te simți cu adevărat liber, să participi la petreceri pe plajă și să vezi răsăritul pe malul mării. Cu siguranță, Vama are turiștii ei, care sosesc în fiecare an, de când sunt tineri până la bătrânețe. Totodată, Vama Veche atrage prin cherhanalele pe care le are. Aici ai posibilitatea să mănâni pește proaspăt și foarte multe preparate, iar acesta este unul dintre motivele pentru care mulți aleg Vama”, a încheiat Bogdan Diaconu.

Potrivit specialiștilor, litoralul bulgăresc a atras foarte mulți turiști din România, în ultimii ani. Ei preferă pachetele all inclusive și beneficiile pe care hotelurile le pun la dispoziție.