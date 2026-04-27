Cea mai ieftină țară din lume se află în Asia, conform unui expert în călătorii, care a dezvăluit că aici un fel de mâncare costă doar 3 euro. Olandezul a explicat pe Instagram că pot avea parte de condiții excelente la prețuri incredibil de mici.

Ce prețuri sunt în cea mai ieftină țară din lume

Turistul, cunoscut online pentru documentarele sale despre locuri mai puțin explorate, susține că Uzbekistan este destinația ideală pentru bugete reduse.

Capitala țării este foarte bine modernizată, fiind comparată cu un „mini Dubai” datorită turnurilor de sticlă și a metroului impecabil. Totuși, prețurile rămân extrem de accesibile pentru orice vizitator, de la mâncare până la cazări în apartamente locale.

„Am fost în cea mai ieftină țară din lume, unde poți bea o bere la o terasă pentru aproximativ 1 euro și poți sta într-un apartament local pentru aproximativ 15 euro pe noapte. Capitala sa este ca un mini Dubai, cu turnuri moderne de sticlă și un metrou impecabil. Totuși, acest oraș are și clădiri antice cu multă cultură și o bucătărie locală bogată. De exemplu, am fost la acest restaurant și am comandat un fel de mâncare local pentru aproximativ 3 euro de persoană”, a transmis olandezul.

Cum poți călători prin Uzbekistan

Accesul către zonele istorice, cum este orașul Samarkand, se face rapid și confortabil. Turiștii au la dispoziție trenuri de lux de mare viteză care permit explorarea clădirilor superbe de pe vechiul Drum al Mătăsii.

Deși condițiile sunt de top, prețul unui bilet rămâne foarte mic. Olandezul a descris experiența sa pe drumurile antice ale acestei regiuni.

„Turiștii pot lua un tren de lux de mare viteză plătind pentru un bilet aproximativ 15 euro. Acesta ajunge în mijlocul Samarkandului, unde am văzut una dintre cele mai frumoase clădiri de pe anticul Drum al Mătăsii”, a mai relatat expertul în turism.

De ce este recomandată această țară

După ce a vizitat peste 60 de state, olandezul consideră că Uzbekistan oferă cel mai bun raport între preț și experiență, potrivit .

Pe lângă faptul că este o destinație extrem de sigură, țara impresionează prin curățenie și ospitalitate. Postarea sa a devenit virală, confirmând faptul că tot mai mulți turiști caută alternative accesibile și sigure pentru vacanțele lor.

„Uzbekistanul a fost cea mai prietenoasă țară cu bugetul pe care am experimentat-o după ce am vizitat peste 60 de țări”, a declarat acesta pentru urmăritorii săi de pe Instagram.