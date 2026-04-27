Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni că programul reprezintă „un act de patriotism” și a subliniat că miniștrii formațiunii își vor continua mandatul pentru securitatea României, în contextul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

SAFE, program strategic pentru apărare

Într-un mesaj public, Dominic Fritz a explicat că programul SAFE nu înseamnă doar întărirea capacității de apărare a României, ci și investiții importante în economie.

Potrivit acestuia, fondurile europene atrase prin program depășesc 16 miliarde de euro și vor contribui atât la modernizarea Armatei Române, cât și la dezvoltarea industriei naționale de apărare.

Locuri de muncă și investiții în industrie

Liderul USR a subliniat că SAFE va genera mii de locuri de muncă noi și oportunități pentru companiile românești implicate în producția și modernizarea echipamentelor militare.

„Acest program nu înseamnă doar o securitate mai mare, ci și dezvoltare economică reală”, a transmis Dominic Fritz.

Apel la responsabilitate politică

În contextul negocierilor aflate în desfășurare, liderul USR a cerut responsabilitate din partea clasei politice, avertizând că orice blocaj poate afecta finalizarea contractelor din program.

El a menționat că România are la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a închide aceste înțelegeri și a subliniat că echipa de negociere se află aproape de finalizarea procesului.

Critici la adresa conflictelor politice

Dominic Fritz a criticat tensiunile din spațiul politic, afirmând că acestea nu ar trebui să afecteze proiectele strategice ale României.

El a făcut apel la evitarea moțiunilor de cenzură și a blocajelor parlamentare, pe care le consideră riscuri pentru implementarea programului SAFE.

Consultări la Cotroceni

Declarațiile vin în contextul consultărilor de la Palatul Cotroceni, unde Nicușor Dan discută cu liderii partidelor pro-europene despre programele SAFE și PNRR.

Discuțiile sunt concentrate pe asigurarea continuității proiectelor majore și pe evitarea întârzierilor în atragerea fondurilor europene destinate apărării și dezvoltării economice.