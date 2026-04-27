George Simion deschide ușa guvernării cu PSD. Liderul AUR, George Simion, a declarat luni, într-o conferință de presă, că formațiunea pe care o conduce, alături de Partidul Social Democrat, a decis să acționeze împreună împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, prin susținerea unei moțiuni de cenzură.

În acest context, a fost întrebat dacă acest demers ar putea deschide calea unei viitoare guvernări comune cu PSD.

Este AUR dispus să guverneze alături de PSD?

George Simion a sugerat că prioritatea AUR nu este neapărat formarea unei coaliții, ci organizarea unor alegeri corecte, afirmând că partidul ar susține orice formulă de guvernare care poate duce la acest obiectiv.

“Noi suntem dispuși să asigurăm orice guvernare, care, poate, ulterior genera alegeri corecte. Nu am avut parte de alegeri corecte în 2024 și 2025. Nicuşor Dan nu și-a făcut datoria, nu a respectat promisiunile din timpul campaniei electorale, nu a prezentat niciun raport cu privire la anularea alegerilor.

Nu pot interpreta afirmația lui de vineri că nu e de acord cu un susținut de AUR decât ca o continuare a loviturii de stat dată în decembrie 2024. Se prelungește această criză și această lovitură dată democrației.

Scopul nostru este să revenim la democrație, la votul poporului. Scopul nostru este să facem în continuare ceea ce am promis românilor.”, a declarat liderul AUR.

Simion deschide ușa guvernării cu PSD. Ce spune liderul AUR despre moțiunea de cenzură

Simion susține că moțiunea va fi depusă doar în momentul în care există garanția că va avea susținerea necesară pentru a trece în Parlament.

“De aceea, depunem această moțiune, avem toate șansele să credem că, depunându-o cu peste 233 de semnături, nu o vom depune până nu avem 233 de semnături, avem și garanția că ea va trece.

Nu avem emoții, nu am venit în scena politică pentru a ne face anumite jocuri și anumite interese. Noi vrem să scoatem România din groapa unde a fost adusă de această coaliție.

Ei au fost la guvernare până acum, nu am fost noi.”, a mai precizat Simion.

Cum descrie Simion situația economică din România

Liderul AUR a criticat actualul model economic, pe care îl consideră nesustenabil, bazat pe împrumuturi externe.

“Noi avem datoria să oprim această schemă economică, i-aș spune schemă Ponzi, prin care ne împrumutăm, ne împrumutăm, ne împrumutăm, la diferite dobânzi și trăim din împrumuturile externe. Care este viziunea pentru țară? Cum ieșim din acest cerc vicios? Ne interesează cetățenii români și firmele românești”, a mai adăugat George Simion.

Simion deschide ușa guvernării cu PSD. Ce spune despre o eventuală guvernare după căderea Executivului

Întrebat direct dacă AUR ar intra la guvernare alături de PSD după adoptarea moțiunii, liderul partidului a evitat un răspuns ferm, subliniind că prioritatea este, în acest moment, trecerea moțiunii.

“Primul pas pe care noi îl facem pentru a ne atinge obiectivele politice pe care le-am anunțat este să trecem această moțiune de cenzură. Vrem să vedem că toată lumea se ține de cuvânt. Noi întotdeauna ne-am ținut de cuvânt în demersurile pe care le-am făcut. Nu am beneficiat de o pondere semnificativă din Parlament să facem mai multe. Însă, categoric pot spune că 20% înseamnă mai mult decât 12% și nu poate guverna USR-ul în acest moment, după cum tot soluția matematică arată că actuala guvernare nu mai beneficiază de o majoritate.

Dacă nu mai beneficiază de o majoritate, acest demers nici măcar nu era necesar, trebuia să plece premierul.”, a mai menționat liderul AUR.

Ce reproșuri îi aduce lui Nicușor Dan

Simion a lansat critici și la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că ar bloca anumite formule politice și că nu respectă rolul constituțional.

“Am înțeles în ultimele zile că parlamentarii AUR sunt chiar niște băieți de treabă cu care se poate discuta, care nu sunt atât de extremiști și ne bucură lucrul ăsta. Nu ne bucură ceea ce a făcut Nicușor Dan, este fără precedent în ultimii 35 de ani.

Poate domnul Nicușor Dan a fost acaparat de anumite interese de partid. El trebuie să spună și el v-a spus opinia lui. El este la Cotroceni, nu eu, și el v-a spus că el refuză o desemnare din partea unei coaliții PSD-AUR.

PSD și AUR au o majoritate, după cum vom arăta în acest Parlament. De ce spune Nicușor asta și încalcă Constituția și prerogativele lui ca președinte, n-aș putea să vă spun care este interesul din spate, după cum n-aș putea să vă spun de ce pare că Nicușor Dan este efectiv arestat de către o formațiune politică din România”, a mai spus el.

Simion deschide ușa guvernării cu PSD. Încearcă AUR să forțeze mâna președintelui?

Întrebat dacă tocmai prin această colaborare încercă să îi forțeze mâna președintelui să accepte un guvern din care să facă parte și AUR, liderul AUR a respins această idee:

“Nu. Eu îi cer public, poate nu se va simți jignit de această cerință, să ne respecte și pe noi ca formațiune politică-democratică și alegătorii noștri care sunt o parte importantă a societății românești.

Același lucru i-l solicit și domnului Dominic Fritz, care s-a bucurat de ospitalitatea românească și a putut ajunge președinte de partid, a putut ajunge primarul Timișoarei. Nu cred că trebuie să mai facă afirmații de genul celor făcute săptămâna trecută. Eu întind o ramură de măslin, odată cu depunerea acestei moțiuni, și spun că sunt dispus să dialoghez cu toată lumea în sensul unei reconcilieri naționale.”, a conchis Simion.