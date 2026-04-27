Premierul Ilie Bolojan a declarat luni că accesarea fondurilor europene este vitală pentru dezvoltarea României, subliniind că cele aproximativ 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență ( ), care trebuie atrase până în luna august, reprezintă o treime din investițiile publice ale țării.

Investiții majore finanțate din bani europeni

Într-o postare publică, premierul a explicat că aceste fonduri sunt direcționate către proiecte de infrastructură și dezvoltare, precum autostrăzi, școli, spitale și lucrări de modernizare a căilor ferate.

Printre exemplele menționate se află și proiecte importante de tipul Autostrăzii Moldovei, electrificarea rețelei feroviare și reabilitarea clădirilor publice.

Reformele, condiție pentru bani europeni

Ilie Bolojan a subliniat că România trebuie să îndeplinească o serie de condiții numite „jaloane” pentru a primi banii europeni. În total, sunt zeci de reforme de realizat până în vară, fiecare având impact direct asupra finanțării.

„Fiecare înseamnă bani: îi primim dacă îndeplinim jaloanele sau îi pierdem dacă nu le atingem”, a transmis premierul.

Nouă legi cu impact major

Guvernul trebuie să adopte nouă legi importante, care vizează domenii precum salarizarea în sectorul public, fiscalitatea, energia sau administrația fiscală.

Aceste reforme sunt considerate esențiale pentru deblocarea a miliarde de euro din fonduri europene și pentru continuarea investițiilor deja începute.

Exemple de jaloane și riscuri financiare

Printre cele mai importante obiective se numără:

legea privind integritatea în funcția publică

utilizarea terenurilor de stat pentru investiții în energie regenerabilă

reforma urbanismului și a construcțiilor

decarbonizarea sectorului energetic

digitalizarea administrației fiscale

reforma salarizării din sectorul public

Pentru fiecare dintre aceste jaloane, neîndeplinirea condițiilor poate atrage pierderi de sute de milioane de euro, unele penalizări ajungând la 771 milioane sau chiar 972 milioane de euro.

Test de responsabilitate pentru clasa politică

Premierul a avertizat că votarea acestor legi va reprezenta „un test de responsabilitate” pentru clasa politică din România.

El a precizat că prioritatea Guvernului rămâne accelerarea investițiilor, finalizarea lucrărilor și atragerea integrală a fondurilor europene disponibile.

Miza: dezvoltarea pe termen lung

Ilie Bolojan a subliniat că implementarea PNRR nu înseamnă doar accesarea de bani, ci și transformări structurale în economie și administrație, cu impact direct asupra dezvoltării regionale și a modernizării infrastructurii din România.