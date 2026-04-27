Premierul Ilie Bolojan a declarat luni că accesarea fondurilor europene este vitală pentru dezvoltarea României, subliniind că cele aproximativ 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care trebuie atrase până în luna august, reprezintă o treime din investițiile publice ale țării.
Într-o postare publică, premierul a explicat că aceste fonduri sunt direcționate către proiecte de infrastructură și dezvoltare, precum autostrăzi, școli, spitale și lucrări de modernizare a căilor ferate.
Printre exemplele menționate se află și proiecte importante de tipul Autostrăzii Moldovei, electrificarea rețelei feroviare și reabilitarea clădirilor publice.
Ilie Bolojan a subliniat că România trebuie să îndeplinească o serie de condiții numite „jaloane” pentru a primi banii europeni. În total, sunt zeci de reforme de realizat până în vară, fiecare având impact direct asupra finanțării.
„Fiecare înseamnă bani: îi primim dacă îndeplinim jaloanele sau îi pierdem dacă nu le atingem”, a transmis premierul.
Guvernul trebuie să adopte nouă legi importante, care vizează domenii precum salarizarea în sectorul public, fiscalitatea, energia sau administrația fiscală.
Aceste reforme sunt considerate esențiale pentru deblocarea a miliarde de euro din fonduri europene și pentru continuarea investițiilor deja începute.
Printre cele mai importante obiective se numără:
Pentru fiecare dintre aceste jaloane, neîndeplinirea condițiilor poate atrage pierderi de sute de milioane de euro, unele penalizări ajungând la 771 milioane sau chiar 972 milioane de euro.
Premierul a avertizat că votarea acestor legi va reprezenta „un test de responsabilitate” pentru clasa politică din România.
El a precizat că prioritatea Guvernului rămâne accelerarea investițiilor, finalizarea lucrărilor și atragerea integrală a fondurilor europene disponibile.
Ilie Bolojan a subliniat că implementarea PNRR nu înseamnă doar accesarea de bani, ci și transformări structurale în economie și administrație, cu impact direct asupra dezvoltării regionale și a modernizării infrastructurii din România.