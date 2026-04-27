Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George , a declarat luni că nemulțumirile venite din toate direcțiile pot fi interpretate ca un semn că instituția își îndeplinește rolul, în cadrul Forumului Energiei desfășurat la București.

„Toată lumea e supărată pe ANRE”

După trei ani de mandat, șeful ANRE a afirmat, într-un ton ironic, că instituția a ajuns să fie criticată de toate părțile din sectorul energetic, scrie Agerpres.

„Furnizorii sunt nemulțumiți, distribuitorii au alte așteptări, iar prosumatorii consideră că nu sunt suficient sprijiniți”, a declarat acesta, adăugând că această situație funcționează ca un „barometru” al activității instituției.

Muncă intensă și reforme în sector

George Niculescu a vorbit și despre experiența sa în fruntea instituției, precizând că a intrat în mandat cu experiență anterioară din Ministerul Energiei și că nu a avut nevoie de timp de acomodare.

El a subliniat că ANRE a introdus mai multe modificări în piața de energie, inclusiv schimbarea modului de alocare a capacităților prin licitații și noi reguli privind racordarea la rețea.

Probleme în schema de plafonare și compensare

Un subiect important discutat a fost schema de plafonare-compensare a prețurilor la energie. Șeful ANRE a precizat că au existat interpretări diferite ale legislației, inclusiv în raport cu Curtea de Conturi și Guvernul României.

În urma discuțiilor, instituția susține că s-au clarificat unele aspecte, ceea ce ar putea permite deblocarea plăților către furnizori.

ATR-uri și investiții în energie

Niculescu a făcut referire și la Avizele Tehnice de Racordare (ATR), afirmând că multe proiecte energetice nu vor putea fi finalizate, deși au fost aprobate inițial.

El a susținut introducerea unor garanții financiare mai mari pentru investitori, de la 5% la 20%, pentru a evita blocarea proiectelor și tranzacționarea acestora pe piața secundară.

Tranziția energetică, „ireversibilă”

Șeful ANRE a afirmat că tranziția energetică rămâne un proces inevitabil, în ciuda dezbaterilor politice.

El a subliniat că România trebuie să continue investițiile în producția de energie și să evite blocajele administrative sau financiare care pot încetini dezvoltarea sectorului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului Energiei de la București, unde au fost abordate și efectele conflictului din Ucraina și ale tensiunilor din Orientul Mijlociu asupra piețelor energetice globale.