B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Șeful ANRE: „Dacă lumea e supărată pe noi, înseamnă că ne facem treaba”. Ce a spus despre piața energiei și reforme în sector

Selen Osmanoglu
27 apr. 2026, 11:44
George Niculescu Sursa foto: Facebook/ ANRE
Cuprins
  1. „Toată lumea e supărată pe ANRE”
  2. Muncă intensă și reforme în sector
  3. Probleme în schema de plafonare și compensare
  4. ATR-uri și investiții în energie
  5. Tranziția energetică, „ireversibilă”

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a declarat luni că nemulțumirile venite din toate direcțiile pot fi interpretate ca un semn că instituția își îndeplinește rolul, în cadrul Forumului Energiei desfășurat la București.

„Toată lumea e supărată pe ANRE”

După trei ani de mandat, șeful ANRE a afirmat, într-un ton ironic, că instituția a ajuns să fie criticată de toate părțile din sectorul energetic, scrie Agerpres.

„Furnizorii sunt nemulțumiți, distribuitorii au alte așteptări, iar prosumatorii consideră că nu sunt suficient sprijiniți”, a declarat acesta, adăugând că această situație funcționează ca un „barometru” al activității instituției.

Muncă intensă și reforme în sector

George Niculescu a vorbit și despre experiența sa în fruntea instituției, precizând că a intrat în mandat cu experiență anterioară din Ministerul Energiei și că nu a avut nevoie de timp de acomodare.

El a subliniat că ANRE a introdus mai multe modificări în piața de energie, inclusiv schimbarea modului de alocare a capacităților prin licitații și noi reguli privind racordarea la rețea.

Probleme în schema de plafonare și compensare

Un subiect important discutat a fost schema de plafonare-compensare a prețurilor la energie. Șeful ANRE a precizat că au existat interpretări diferite ale legislației, inclusiv în raport cu Curtea de Conturi și Guvernul României.

În urma discuțiilor, instituția susține că s-au clarificat unele aspecte, ceea ce ar putea permite deblocarea plăților către furnizori.

ATR-uri și investiții în energie

Niculescu a făcut referire și la Avizele Tehnice de Racordare (ATR), afirmând că multe proiecte energetice nu vor putea fi finalizate, deși au fost aprobate inițial.

El a susținut introducerea unor garanții financiare mai mari pentru investitori, de la 5% la 20%, pentru a evita blocarea proiectelor și tranzacționarea acestora pe piața secundară.

Tranziția energetică, „ireversibilă”

Șeful ANRE a afirmat că tranziția energetică rămâne un proces inevitabil, în ciuda dezbaterilor politice.

El a subliniat că România trebuie să continue investițiile în producția de energie și să evite blocajele administrative sau financiare care pot încetini dezvoltarea sectorului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului Energiei de la București, unde au fost abordate și efectele conflictului din Ucraina și ale tensiunilor din Orientul Mijlociu asupra piețelor energetice globale.

Tags:
Citește și...
Ce suveniruri aleg experții în turism. Obiectele de călătorie care păstrează amintirile vii
Eveniment
Ce suveniruri aleg experții în turism. Obiectele de călătorie care păstrează amintirile vii
Realitate dură în România: tot mai mulți copii victime ale traficului de persoane prin metoda „loverboy”
Eveniment
Realitate dură în România: tot mai mulți copii victime ale traficului de persoane prin metoda „loverboy”
Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor de modernizare a DJ102I. Drumul va fi alternativa la DN1 Valea Prahovei (FOTO)
Eveniment
Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor de modernizare a DJ102I. Drumul va fi alternativa la DN1 Valea Prahovei (FOTO)
Incendiu puternic  în Sectorul 5: La fața locului au fost trimise numeroase echipaje ISU  pe strada Erou Toma Constantin
Eveniment
Incendiu puternic  în Sectorul 5: La fața locului au fost trimise numeroase echipaje ISU  pe strada Erou Toma Constantin
Propuneri pentru facturi mai mici la energie. APCE solicită TVA de 5% la panouri solare și eliminarea contribuției de cogenerare
Eveniment
Propuneri pentru facturi mai mici la energie. APCE solicită TVA de 5% la panouri solare și eliminarea contribuției de cogenerare
Fritz: Programul SAFE înseamnă patriotism. USR susține continuarea negocierilor pentru securitatea României
Eveniment
Fritz: Programul SAFE înseamnă patriotism. USR susține continuarea negocierilor pentru securitatea României
Bolojan: Fondurile din PNRR sunt esențiale pentru dezvoltarea României. Guvernul are de îndeplinit zeci de reforme până în vară
Eveniment
Bolojan: Fondurile din PNRR sunt esențiale pentru dezvoltarea României. Guvernul are de îndeplinit zeci de reforme până în vară
Panouri LED: iluminat economic, modern și ușor de integrat în orice spațiu
Eveniment
Panouri LED: iluminat economic, modern și ușor de integrat în orice spațiu
Arată ca Dubai, dar e incredibil de ieftin! În ce țară poți mânca cu doar 3 euro în buzunar
Eveniment
Arată ca Dubai, dar e incredibil de ieftin! În ce țară poți mânca cu doar 3 euro în buzunar
Început bun de sezon turistic pe litoral: „Suntem surprinşi că Vama e plină”
Eveniment
Început bun de sezon turistic pe litoral: „Suntem surprinşi că Vama e plină”
Ultima oră
12:47 - De ce a fost obligat Sorin Bontea să plătească 100.000 de euro către Antena Group. Motivarea instanței
12:46 - Prima reacție din PNL după anunțul moțiunii PSD‑AUR. Ciprian Ciucu: Nu vom mai forma o coaliție cu PSD
12:26 - Ce suveniruri aleg experții în turism. Obiectele de călătorie care păstrează amintirile vii
12:16 - Realitate dură în România: tot mai mulți copii victime ale traficului de persoane prin metoda „loverboy”
12:15 - Cristian Erbașu avertizează: Companiile din construcții suportă costuri tot mai mari. Presiune suplimentară pe capacitatea firmelor de a-și menține termenele asumate
12:13 - Ce trebuie să știe românii care ajung în Grecia de 1 Mai: Țara intră în grevă generală. De ce protestează angajații
11:59 - Va forma AUR un guvern cu PSD, după depunerea moțiunii? Răspunsul ferm dat de George Simion. Ce reproșuri i-a adus lui Nicușor Dan (VIDEO)
11:43 - Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor de modernizare a DJ102I. Drumul va fi alternativa la DN1 Valea Prahovei (FOTO)
11:36 - Incendiu puternic  în Sectorul 5: La fața locului au fost trimise numeroase echipaje ISU  pe strada Erou Toma Constantin
11:20 - Final de meci cu scandal: Dan Alexa a sărit la bătaie, chiar pe gazon