Un raport publicat de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane arată că numărul victimelor a crescut anul trecut. Cele mai afectate categorii sunt femeile și recrutați prin metoda „loverboy”.

Ce date îngrijorătoare conține un raport publicat despre victime

Cifrele prezentate în 2025 scot la iveală o realitate neagră. Copiii reprezintă aproape jumătate din numărul total de victime.

Exploatarea nu are loc doar în România, ci și în țări ca Olanda, Germania sau Italia. Majoritatea celor identificați au fost forțați să producă materiale pornografice sau au fost exploatați sexual de către rețelele de trafic.

Cristina Stepanescu, directorul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, a oferit detalii despre aceste statistici.

„Traficul în România, în general, în continuare rămâne în zona de exploatare sexuală și pornografie infantilă. Asta înseamnă, și veți constata și dumneavoastră dacă vă uitați cu atenție, că 80% din victimele identificate anul trecut au fost fie exploatate sexual, fie au produs material pornografic”, a declarat Cristina Stepanescu pentru

Cum explică experții internaționali cifrele din acest raport publicat recent

Traficul de persoane este un fenomen care trece granițele și este controlat de grupări criminale foarte bine structurate. Experții Europol avertizează că tinerele sunt ademenite și mutate rapid dintr-o țară în alta pentru a fi mai greu de găsit. Acest mod de operare este întâlnit frecvent în România și Bulgaria, victimele fiind trimise spre vestul Europei.

Shawn Kohl, director International Justice Mission, a explicat modul în care acționează traficanții.

„Traficul de persoane este un fenomen transfrontalier în creștere. Potrivit Europol, 76% dintre cele mai grave grupuri de crimă organizată operează transfrontalier. Cel mai mare număr de victime pe care le-am văzut în aceste cazuri sunt femei tinere. Și vedem multe situații in care acestea sunt ademenite, poate exploatate în România, și apoi duse în străinătate, în alte țări de destinație. Vedem această metodă sau acest mod de operare în Bulgaria, vedem acest lucru în România, vedem aspecte ale acestei realități, victime venind prin Ucraina către țările occidentale”, a declarat Shawn Kohl.

Ce alte naționalități apar în aceste statistici

România nu mai este doar o țară de origine, ci a început să devină și o destinație pentru victime din afara Uniunii Europene.

Anul trecut au fost identificate persoane din Republica Moldova, Ucraina sau chiar Sri Lanka și Peru care erau exploatate pe teritoriul nostru. De asemenea, au apărut tot mai multe cazuri de victime provenite din America Latină.

Ce mesaj are o supraviețuitoare a traficului de persoane

Anca este una dintre sutele de femei care au reușit să scape traficului de persoane.

Ea a fost exploatată timp de 10 ani de bărbatul pe care îl iubea, dar a găsit puterea să fugă pentru a-și salva fetița.

„Aș fi vrut să scap, dar trebuia să am certitudinea că scap în primul și în primul rând cu fetița mea. Că n-aș fi putut vreodată s-o las. Să știe că indiferent cât de captive se simt, au o cale de salvare. Să știe că e posibil, într-adevăr, să nu vadă această cale, dar ea e acolo. Să nu renunțe niciodată!”, a declarat Anca.