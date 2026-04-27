Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor de modernizare a DJ102I. Drumul va fi alternativa la DN1 Valea Prahovei (FOTO)

Traian Avarvarei
27 apr. 2026, 11:43
Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook

Compania Construcții Erbașu a anunțat că lucrările de reabilitare și modernizare a DJ102I au ajuns la un stadiu fizic de 16%. Drumul va face legătura între sudul și centrul țării și va avea două benzi de circulație, poduri și podețe noi, accese modernizate și parcări amenajate.

Construcții Erbașu lucrează la drumul-alternativă pentru DN1 Valea Prahovei

„Sunt locuri unde relieful nu lasă loc de compromisuri, iar fiecare metru construit înseamnă precizie, perseverență și responsabilitate. Între Valea Doftanei și Săcele, lucrările de infrastructură au depășit deja un stadiu fizic de 16% și avansează într-un ritm susținut de profesionalismul echipelor noastre din teren și de angajamentul pentru calitate și siguranță.

🚧 Până în prezent, au fost realizate 885 ml de structuri de sprijin din beton armat, 1120 de piloți forați pentru fundarea zidurilor de sprijin, 25 de podețe, precum și 220 ml de structuri de sprijin din gabioane.

ℹ️ Reabilitarea și modernizarea DJ102I se desfășoară pe o lungime de 25,63 km, asigurând legătura între sudul țării (județul Prahova) și centrul României (județul Brașov), traversând Munții Baiului prin pasul Predeluș, care atinge altitudinea de 1.285 m. Drumul va avea o structură rutieră modernizată de la fundație până la asfalt, o platformă de 8 metri lățime cu două benzi de circulație, acostamente și rigole, poduri și podețe noi, accese modernizate și parcări amenajate.

Proiectul este finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții, Consiliul Județean Prahova și Consiliul Județean Brașov.

Dirigenția de șantier a acestui proiect este realizată de Baseli Drum Consult.

Construim pentru viitor.
În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.

Eveniment
