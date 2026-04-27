Liderul AUR, George Simion, a susținut o conferință de presă, luni, după ce PSD și AUR au bătut palma pentru a forma un front comun împotriva Guvernului Bolojan. Cele două partide au convenit că vor vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului actual.

PSD și AUR au bătut palma. Ce a anunțat George Simion

Simion a anunțat că AUR va depune în cel mai scurt timp, chiar și mâine, dacă se vor strânge minim 233 de semnături

„Ar fi fost foarte bine ca în perioada electorală să se spună clar cine cu cine face coaliții, cine cu cine va guverna și care este strategia. Nu v-au spus, vouă românilor, care este strategia, nu v-au spus că vor îngheța pensiile, nu v-au spus că vor tăia CASS de la mame, nu v-au spus că vor mări TVA-ul nu v-au spus că vor aduce sărăcia în România și că se vor împrumuta cu miliarde și miliarde și miliarde de euro.

Grija lor, chiar în acest moment în care vorbim și facem acest anunț, este cum să obținem mai mulți bani împrumut. Din ce îi vom plăti? Din vânzarea la un preț mult mai mic decât cel meritat a activelor statului. Depunem această moțiune și pentru a opri vânzarea activelor strategice ale românilor.

Domnul Bolojan, domnul Nicuşor Dan sau vreun alt domn care nu au susținere populară sau care și-au trădat alegătorii nu au dreptul să vândă Hidroelectrica și vom face orice stă în puterile noastre pentru a opri vânzarea activelor strategice profitabile. Vedem din partea acestui Guvern promisiuni de care nu se ține. A spus că vor reduce cheltuielile statului.

Cheltuielile cu aparatul bugetar în 2025 au fost la fel, nu au scăzut față de 2024, deși pensiile au fost înghețate, deși avem inflație, deși avem deficit bugetar”, a declarat Simion.

Când va depune AUR moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

„Așadar, AUR va depune în cel mai scurt timp, și mâine, dacă se vor strânge minim 233 de semnături, o moțiune de cenzură împotriva Bolojan și astăzi, la ora 12, în Biroul Permanent al Senatului și la ora 13.30 în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, vom cere punerea pe ordinea de zi sub rezerva primirii raportului din partea comisiilor raportare a legilor inițiate de noi cu privire la reducerea numărului de parlamentari la 300, cu privire la eliminarea subvențiilor de stat pentru partidele politice și cu privire la alegerea primarilor în două tururi.

De asemenea, vom vota în birourile permanente și în plenul Camerei Deputaților și a Senatului pentru orice inițiativă care vine în acest sens.

Ajungem la 300 de parlamentari, nu la 380, 390, 300 și un pic 300, așa cum au votat românii, pentru tăierea sau reducerea drastică, nu cu 20%, ci cu 95% a subvenției pentru partidele politice, pentru votul primarilor și președinților de Consilii Județene în două tururi. Aștept toate forțele politice, așa cum am anunțat, și spre deosebire de Nicușor Dan, noi dialogăm cu toți actorii politici. Este timpul să ajungem la reconciliere națională. Este timpul să înțelegem că primează interesul cetățenilor și firmelor românești, nu interesele de partid.

De aceea, ne punem în spatele poporului român și vom face exact ceea ce am promis alegătorilor noștri. Alți actori publici, alți actori politici, precum Nicușor Dan, nu își respectă electoratul și fac alte jocuri și acționează în alt sens decât au spus în mod repetat.”, a mai adăugat liderul AUR.

PSD și AUR au bătut palma. La cine a făcut apel Simion

„Noi, în mod repetat, am spus că vom depune această moțiune, că votăm orice moțiune. Fac un apel la toți parlamentarii, indiferent de coloratură, să înțeleagă faptul că suntem într-o criză, că, în primul și în primul rând, trebuie să reconstruim economia.

În acest sens vom avea un pachet de legi adresat companiilor românești și a antreprenorilor români, pe care vrem să îl trecem rapid, cum am văzut că alte legi antinaționale au trecut rapid prin Camera Deputaților și prin Senat. Cerem respect pentru partidul AUR, pentru votanții AUR, pentru toate opțiunile politice.

Doar așa putem și oferi noi, la rândul nostru, respectul cuvenit.”, a conchis Simion.

PSD și AUR: Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură

Amintim că Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat, luni, că partidele lor au început „demersurile tehnice” pentru a redacta împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a merge cu ea în Parlament, pentru a fi dezbătută la începutul lunii mai, pentru a demite Guvernul Bolojan. Cele două partide vor avea ședință în forurile de conducere. Deocamdată am declanșat demersul tehnic de a scrie acea moțiune”, a spus Petrișor Peiu.