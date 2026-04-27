Românii care merg în Grecia de 1 mai trebuie să știe că acolo va avea loc o grevă generală. Potrivit presei elene, mobilizări de protest sunt așteptate în întreaga țară. Confederația Generală a Muncitorilor din Grecia a anunțat organizarea unei greve generale de 24 de ore vineri, 1 mai 2026, și face apel la o participare masivă a angajaților din toate domeniile.
Evenimentul central al zilei este programat în Atena, acolo unde sindicaliștii vor organiza un miting amplu în Piața Klathmonos, începând cu ora 11:00. La manifestație sunt așteptați mii de participanți, în contextul apelului lansat de liderii sindicali pentru o mobilizare cât mai mare, a anunțat presa din Grecia.
Reprezentanții GSEE spun că ediția din acest an a zilei de 1 Mai depășește caracterul simbolic și devine un moment de protest față de problemele actuale ale pieței muncii.
„Ziua de 1 Mai din acest an nu este doar o zi de comemorare. Este o zi a revendicărilor contemporane într-o piață a muncii în schimbare, adesea în detrimentul siguranței și demnității lucrătorilor, evoluțiile tehnologice rapide reprezentând nu doar o provocare, ci și o amenințare pentru mii de locuri de muncă.”, a transmis sindicatul.
Sindicaliștii atrag atenția asupra presiunilor tot mai mari resimțite de populație, în special în contextul scumpirilor și al veniturilor reduse.
„Creșterea costului vieții, presiunea locuințelor, costurile energetice și salariile mici creează o realitate cotidiană care nu mai poate fi suportată”, au mai transmis reprezentanții sindicatului.
Potrivit GSEE, aceste probleme afectează direct nivelul de trai al angajaților și necesită măsuri urgente din partea autorităților.
„- Restabilirea salariilor 13 și 14.
– Creșteri reale ale salariilor pentru un trai decent, prin Contracte Colective de Muncă.
– Eliminarea contribuției de șomaj de 2%.
– Dezghețarea grilelor salariale pentru perioada de doi ani 2016-2017.
– Creșterea limitei neimpozabile la 12.000 de euro.
– Extinderea și consolidarea indemnizației pentru muncă periculoasă și insalubră.
– Recrutarea în masă de personal permanent în Sectorul Public, în special în sănătate, educație și asistență socială.
– Consolidarea substanțială a Sistemului Național de Sănătate cu finanțare generoasă.
– Eliminarea legilor anti-muncă.
– Protecția bunurilor publice și nu a privatizărilor”.