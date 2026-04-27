Românii care merg în Grecia de 1 mai trebuie să știe că acolo va avea loc o grevă generală. Potrivit presei elene, mobilizări de protest sunt așteptate în întreaga țară. Confederația Generală a Muncitorilor din Grecia a anunțat organizarea unei greve generale de 24 de ore vineri, 1 mai 2026, și face apel la o participare masivă a angajaților din toate domeniile.

Grevă generală în Grecia. Unde va avea loc principalul miting de protest

Evenimentul central al zilei este programat în , acolo unde sindicaliștii vor organiza un miting amplu în Piața Klathmonos, începând cu ora 11:00. La manifestație sunt așteptați mii de participanți, în contextul apelului lansat de liderii sindicali pentru o mobilizare cât mai mare, a anunțat

Grevă generală în Grecia. De ce au decis sindicatele să declanșeze protestele

Reprezentanții GSEE spun că ediția din acest an a zilei de 1 Mai depășește caracterul simbolic și devine un moment de protest față de problemele actuale ale pieței muncii.

„Ziua de 1 Mai din acest an nu este doar o zi de comemorare. Este o zi a revendicărilor contemporane într-o piață a muncii în schimbare, adesea în detrimentul siguranței și demnității lucrătorilor, evoluțiile tehnologice rapide reprezentând nu doar o provocare, ci și o amenințare pentru mii de locuri de muncă.”, a transmis sindicatul.

Care sunt principalele nemulțumiri ale angajaților

Sindicaliștii atrag atenția asupra presiunilor tot mai mari resimțite de populație, în special în contextul scumpirilor și al veniturilor reduse.

„Creșterea costului vieții, presiunea locuințelor, costurile energetice și salariile mici creează o realitate cotidiană care nu mai poate fi suportată”, au mai transmis reprezentanții sindicatului.

Potrivit GSEE, aceste probleme afectează direct nivelul de trai al angajaților și necesită măsuri urgente din partea autorităților.

Ce doresc, mai exact, muncitorii din Grecia