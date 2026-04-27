Acasa » Sport » Final de meci cu scandal: Dan Alexa a sărit la bătaie, chiar pe gazon

Traian Avarvarei
27 apr. 2026, 11:20
Dan Alexa a sărit la bătaie, la finalul unui meci. Sursa foto: Captură video - GSP
Cuprins
  1. Dan Alexa, supărat că echipa lui a ratat victoria la limită
  2. Dan Alexa, implicat într-un conflict chiar anul trecut

Dan Alexa a sărit la bătaie, după ce Politehnica Timișoara s-a încurcat în partida cu Unirea Tășnad, în etapa a 4-a a play-off-ului din Liga a III-a.

Dan Alexa, supărat că echipa lui a ratat victoria la limită

Politehnica Timișoara a fost egalată în minutul 90+5, din penalty. Spiritele s-au încins imediat după meci și a urmat o încăierare generată între jucători. Nici Dan Alexa nu s-a putut abține și a intervenit în conflict, încercând să lovească un jucător străin al echipei adverse.

Imaginile au fost distribuite inițial pe contul de YouTube al clubului. Ele au fost șterse apoi, dar nu înainte să se răspândească pe rețelele sociale, scrie GSP.

Dan Alexa, implicat într-un conflict chiar anul trecut

Nu e prima oară când Dan Alexa are reacții nervoase. Chiar în august anul trecut, după un meci din Cupa României contra celor de la CS Dinamo București, el a avut o izbucnire după înfrângerea suferită în prelungiri, intrând pe teren pentru a cere explicații arbitrului și având un schimb dur de replici cu Florin Bratu, antrenorul „câinilor” la acea vreme.

Citește și...
Anunțul turcilor după ce Ianis Hagi a jucat doar 30 de minute în ultimele 3 meciuri la Alanyaspor
Sport
Anunțul turcilor după ce Ianis Hagi a jucat doar 30 de minute în ultimele 3 meciuri la Alanyaspor
David Popovici, patru medalii de aur la Campionatele Naționale de la Otopeni: „Sunt foarte mulțumit de timp”
Sport
David Popovici, patru medalii de aur la Campionatele Naționale de la Otopeni: „Sunt foarte mulțumit de timp”
Ion Țiriac: „Mă pregătesc să ies la pensie. Nu mă mai interesează absolut deloc”. Pe mâna cui lasă afacerile
Sport
Ion Țiriac: „Mă pregătesc să ies la pensie. Nu mă mai interesează absolut deloc”. Pe mâna cui lasă afacerile
Unde găsesc ponturi pentru meciurile din Liga 1?
Sport
Unde găsesc ponturi pentru meciurile din Liga 1?
David Popovici, din nou campion la Otopeni. Ce timp a scos în finala de 200 metri liber
Sport
David Popovici, din nou campion la Otopeni. Ce timp a scos în finala de 200 metri liber
Marcel Răducanu, verdict dur despre Gheorghe Hagi: „Nu sunt foarte convins că are capacitatea de a fi selecţioner”
Sport
Marcel Răducanu, verdict dur despre Gheorghe Hagi: „Nu sunt foarte convins că are capacitatea de a fi selecţioner”
Inter Milano și-a aflat adversara din finala Cupei Italiei. Echipa lui Chivu are șanse să reușească eventul în acest sezon
Sport
Inter Milano și-a aflat adversara din finala Cupei Italiei. Echipa lui Chivu are șanse să reușească eventul în acest sezon
David Popovici, prima medalie de aur din 2026: Campion național la 50 m liber
Sport
David Popovici, prima medalie de aur din 2026: Campion național la 50 m liber
Cristiano Ronaldo și-a îndeplinit visul. Starul portughez va fi coleg cu fiul său la Al-Nassr
Sport
Cristiano Ronaldo și-a îndeplinit visul. Starul portughez va fi coleg cu fiul său la Al-Nassr
Mirel Rădoi a plecat de la FCSB după doar 5 meciuri. Noua provocare din Turcia și reacția lui Gigi Becali: „E vorba de cariera lui”
Sport
Mirel Rădoi a plecat de la FCSB după doar 5 meciuri. Noua provocare din Turcia și reacția lui Gigi Becali: „E vorba de cariera lui”
