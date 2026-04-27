Dan Alexa a sărit la bătaie, după ce Politehnica Timișoara s-a încurcat în partida cu Unirea Tășnad, în etapa a 4-a a play-off-ului din Liga a III-a.

Dan Alexa, supărat că echipa lui a ratat victoria la limită

Politehnica Timișoara a fost egalată în minutul 90+5, din penalty. Spiritele s-au încins imediat după meci și a urmat o încăierare generată între jucători. Nici Dan Alexa nu s-a putut abține și a intervenit în conflict, încercând să lovească un jucător străin al echipei adverse.

Imaginile au fost distribuite inițial pe contul de YouTube al clubului. Ele au fost șterse apoi, dar nu înainte să se răspândească pe rețelele sociale, scrie

Dan Alexa, implicat într-un conflict chiar anul trecut

Nu e prima oară când Dan Alexa are reacții nervoase. Chiar în august anul trecut, după un meci din Cupa României contra celor de la CS Dinamo București, el a avut o izbucnire după înfrângerea suferită în prelungiri, intrând pe teren pentru a cere explicații arbitrului și având un schimb dur de replici cu Florin Bratu, antrenorul „câinilor” la acea vreme.