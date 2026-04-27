Flavia Codreanu
27 apr. 2026, 11:36
Incendiu puternic  în Sectorul 5: La fața locului au fost trimise numeroase echipaje ISU  pe strada Erou Toma Constantin
Foto ilustrativ: Shutterstock
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat intervenția după acest incendiu puternic în Sectorul 5
  2. Cine a fost afectat în urma acestui evenimentului
  3. Care este starea actuală la locul unde a izbucnit incendiul puternic

Incendiu puternic în Sectorul 5, pe strada Erou Toma Constantin, a pus în alertă autoritățile. Flăcările au cuprins acoperișurile a două locuințe, iar fumul dens este vizibil de la mare distanță.

Cum s-a desfășurat intervenția după acest incendiu puternic în Sectorul 5

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a mobilizat un număr impresionant de forțe pentru a opri flăcările care cuprinseseră cele două construcții parter.

Salvatorii au folosit utilaje speciale pentru a ajunge la înălțime și pentru descarcerare. Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost alertate progresiv următoarele echipaje.

7 autospeciale de stingere;

1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime;

1 autospecială de descarcerare;

1 ambulanță SMURD;

1 echipaj al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov (SABIF).

Cine a fost afectat în urma acestui evenimentului

Din fericire, autoritățile au raportat că până în acest moment nu au fost înregistrate victime.

Deși focul a fost extrem de violent și fumul dens a acoperit întreaga stradă, echipele medicale SMURD și SABIF nu au fost nevoite să acorde îngrijiri.

Proprietarii caselor au suferit însă pagube materiale însemnate, acoperișurile fiind distruse aproape în totalitate de intensitatea arderii.

Care este starea actuală la locul unde a izbucnit incendiul puternic

În prezent, pompierii au reușit să localizeze incendiul și lucrează intens pentru lichidarea ultimelor focare de sub dărâmături.

Salvatorii trebuie să verifice fiecare porțiune pentru a preveni o eventuală reaprindere. Reprezentanții ISU continuă să monitorizeze zona de pe strada Erou Toma Constantin până când orice pericol de propagare la vecinătăți va fi complet eliminat.

