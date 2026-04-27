Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România ( ) solicită Guvernului, condus de Ilie Bolojan, un pachet de măsuri urgente pentru reducerea facturilor la energie, care include TVA redus pentru sistemele fotovoltaice și eliminarea contribuției pentru cogenerare.

Scrisoare deschisă către Guvern

APCE a transmis o scrisoare deschisă premierului prin care cere adoptarea rapidă a unor măsuri considerate capabile să reducă imediat costurile cu energia pentru populație și companii, conform Agerpres.

Organizația salută inițiativa privind simplificarea accesului la rețelele de energie, dar atrage atenția că efectele acesteia se vor vedea abia pe termen mediu și lung, între 1 și 3 ani.

Eliminarea „taxei de cogenerare”

Una dintre principalele solicitări este eliminarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, cunoscută drept „taxa de cogenerare”, inclusă în facturile tuturor consumatorilor.

APCE susține că această taxă nu este o obligație europeană și nu a dus la modernizarea sistemelor energetice pentru care a fost creată, fiind folosită, în opinia organizației, pentru acoperirea unor costuri ineficiente.

Asociația afirmă că deține un document juridic de la Comisia Europeană care ar confirma că eliminarea taxei nu ar încălca legislația UE.

TVA redus pentru sistemele fotovoltaice

O altă propunere vizează reducerea TVA la 5% pentru toate componentele sistemelor fotovoltaice, inclusiv baterii, montaj și servicii.

APCE arată că mai multe state europene aplică deja cote reduse sau chiar TVA zero pentru astfel de investiții, printre care Germania, Austria și Olanda, și consideră că România ar trebui să adopte măsuri similare pentru accelerarea tranziției energetice.

Drepturi extinse pentru prosumatori

Organizația solicită și modificarea legislației pentru a permite cetățenilor de la bloc să utilizeze energia produsă pe acoperișuri sau prin kituri fotovoltaice de balcon.

În prezent, susține APCE, legislația ar limita accesul locatarilor la astfel de soluții, deși în alte state europene acestea sunt deja utilizate pe scară largă.

Critici privind costurile din facturi

APCE mai atrage atenția că o parte din energia produsă local nu mai tranzitează rețelele naționale, însă costurile de transport continuă să fie incluse în facturile consumatorilor.

Asociația susține că operatorul de transport ar fi încasat zeci de milioane de euro în ultimii ani pentru servicii care nu au fost utilizate în mod direct.

Apel la dialog

Organizația își exprimă disponibilitatea pentru dialog cu Guvernul și susține că România are nevoie de măsuri rapide pentru reducerea costurilor la energie și modernizarea sistemului.

APCE afirmă că actualele blocaje legislative mențin costuri ridicate și afectează atât populația, cât și mediul de afaceri.