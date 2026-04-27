Ce suveniruri aleg experții în turism. Obiectele de călătorie care păstrează amintirile vii

Selen Osmanoglu
27 apr. 2026, 12:26
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Suvenirurile, între amintire și utilitate
  2. Hainele, alegerea practică a călătorilor
  3. Produsele alimentare locale, gustul destinației
  4. Cărțile poștale și amintirile personale
  5. Arta locală, legătura cu cultura
  6. Bijuteriile, suveniruri cu valoare personală
  7. Suvenirurile care spun o poveste

Cumpărarea de suveniruri rămâne un obicei important pentru turiști, însă specialiștii din turism atrag atenția că obiectele alese în grabă ajung adesea uitate. Din acest motiv, mulți experți preferă suveniruri cu valoare practică, emoțională sau culturală reală.

Suvenirurile, între amintire și utilitate

Pentru majoritatea călătorilor, suvenirurile reprezintă o legătură simbolică între vacanță și viața de zi cu zi. De la obiecte mici, precum magneți, până la produse locale sau obiecte de artă, acestea devin repere ale experiențelor trăite, scrie Click.

Totuși, specialiștii în turism spun că multe dintre suvenirurile cumpărate din zonele turistice sunt lipsite de autenticitate și ajung rapid nefolosite.

Hainele, alegerea practică a călătorilor

Unul dintre cele mai frecvente tipuri de suveniruri alese de experți este îmbrăcămintea. Hainele cumpărate din diverse destinații sunt considerate utile și ușor de integrat în viața de zi cu zi.

În plus, fiecare articol vestimentar devine o amintire purtată, care reamintește constant de locurile vizitate.

Produsele alimentare locale, gustul destinației

Produsele culinare sunt printre cele mai apreciate suveniruri. De la condimente și dulciuri artizanale până la băuturi tradiționale, acestea oferă o experiență autentică a locului vizitat.

Astfel de produse sunt și ușor de împărțit cu familia și prietenii, transformând experiența călătoriei într-una colectivă.

Cărțile poștale și amintirile personale

Cărțile poștale rămân un suvenir clasic, dar încă popular. Mulți turiști aleg să noteze pe ele momentele importante din vacanță, transformându-le într-un fel de jurnal vizual al călătoriei.

Acestea captează emoția momentului și pot fi recitite ani mai târziu.

Arta locală, legătura cu cultura

Obiectele de artă realizate de meșteșugari locali sunt considerate suveniruri valoroase. Fie că este vorba despre ceramică, sculpturi sau picturi, acestea reflectă identitatea culturală a unei regiuni.

În același timp, achiziția lor susține direct artiștii locali și economia tradițională.

Magneții și globurile de zăpadă, suveniruri clasice

Deși simple, magneții rămân printre cele mai cumpărate suveniruri din lume, fiecare reprezentând o destinație vizitată.

La fel, globurile de zăpadă sunt apreciate pentru valoarea lor decorativă și simbolică, reușind să surprindă atmosfera unei călătorii într-un obiect mic.

Bijuteriile, suveniruri cu valoare personală

Bijuteriile realizate local sunt considerate suveniruri elegante și personale. Acestea combină valoarea estetică cu semnificația culturală și sunt adesea realizate manual.

În plus, ele susțin meșteșugurile tradiționale și sunt ușor de păstrat sau purtat.

Suvenirurile care spun o poveste

Experții în turism subliniază că valoarea reală a unui suvenir nu stă în preț sau aspect, ci în povestea pe care o poartă.

Obiectele alese cu atenție devin amintiri autentice, care păstrează vie experiența fiecărei călătorii mult timp după întoarcerea acasă.

Realitate dură în România: tot mai mulți copii victime ale traficului de persoane prin metoda „loverboy”
Eveniment
Realitate dură în România: tot mai mulți copii victime ale traficului de persoane prin metoda „loverboy”
Șeful ANRE: „Dacă lumea e supărată pe noi, înseamnă că ne facem treaba”. Ce a spus despre piața energiei și reforme în sector
Eveniment
Șeful ANRE: „Dacă lumea e supărată pe noi, înseamnă că ne facem treaba”. Ce a spus despre piața energiei și reforme în sector
Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor de modernizare a DJ102I. Drumul va fi alternativa la DN1 Valea Prahovei (FOTO)
Eveniment
Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor de modernizare a DJ102I. Drumul va fi alternativa la DN1 Valea Prahovei (FOTO)
Incendiu puternic  în Sectorul 5: La fața locului au fost trimise numeroase echipaje ISU  pe strada Erou Toma Constantin
Eveniment
Incendiu puternic  în Sectorul 5: La fața locului au fost trimise numeroase echipaje ISU  pe strada Erou Toma Constantin
Propuneri pentru facturi mai mici la energie. APCE solicită TVA de 5% la panouri solare și eliminarea contribuției de cogenerare
Eveniment
Propuneri pentru facturi mai mici la energie. APCE solicită TVA de 5% la panouri solare și eliminarea contribuției de cogenerare
Fritz: Programul SAFE înseamnă patriotism. USR susține continuarea negocierilor pentru securitatea României
Eveniment
Fritz: Programul SAFE înseamnă patriotism. USR susține continuarea negocierilor pentru securitatea României
Bolojan: Fondurile din PNRR sunt esențiale pentru dezvoltarea României. Guvernul are de îndeplinit zeci de reforme până în vară
Eveniment
Bolojan: Fondurile din PNRR sunt esențiale pentru dezvoltarea României. Guvernul are de îndeplinit zeci de reforme până în vară
Panouri LED: iluminat economic, modern și ușor de integrat în orice spațiu
Eveniment
Panouri LED: iluminat economic, modern și ușor de integrat în orice spațiu
Arată ca Dubai, dar e incredibil de ieftin! În ce țară poți mânca cu doar 3 euro în buzunar
Eveniment
Arată ca Dubai, dar e incredibil de ieftin! În ce țară poți mânca cu doar 3 euro în buzunar
Început bun de sezon turistic pe litoral: „Suntem surprinşi că Vama e plină”
Eveniment
Început bun de sezon turistic pe litoral: „Suntem surprinşi că Vama e plină”
12:47 - De ce a fost obligat Sorin Bontea să plătească 100.000 de euro către Antena Group. Motivarea instanței
12:46 - Prima reacție din PNL după anunțul moțiunii PSD‑AUR. Ciprian Ciucu: Nu vom mai forma o coaliție cu PSD
12:16 - Realitate dură în România: tot mai mulți copii victime ale traficului de persoane prin metoda „loverboy”
12:15 - Cristian Erbașu avertizează: Companiile din construcții suportă costuri tot mai mari. Presiune suplimentară pe capacitatea firmelor de a-și menține termenele asumate
12:13 - Ce trebuie să știe românii care ajung în Grecia de 1 Mai: Țara intră în grevă generală. De ce protestează angajații
11:59 - Va forma AUR un guvern cu PSD, după depunerea moțiunii? Răspunsul ferm dat de George Simion. Ce reproșuri i-a adus lui Nicușor Dan (VIDEO)
11:44 - Șeful ANRE: „Dacă lumea e supărată pe noi, înseamnă că ne facem treaba”. Ce a spus despre piața energiei și reforme în sector
11:43 - Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor de modernizare a DJ102I. Drumul va fi alternativa la DN1 Valea Prahovei (FOTO)
11:36 - Incendiu puternic  în Sectorul 5: La fața locului au fost trimise numeroase echipaje ISU  pe strada Erou Toma Constantin
11:20 - Final de meci cu scandal: Dan Alexa a sărit la bătaie, chiar pe gazon