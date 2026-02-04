B1 Inregistrari!
O casă cu teren de 2.200 mp se vinde cu doar 9.800 de euro într-un județ de lângă București. Cum arată (FOTO)

Ana Maria
04 feb. 2026, 14:57
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Casă la 9.800 de euro: Unde se află localitatea în care poți cumpăra o casă cu mai puțin de 10.000 de euro
  2. Ce include proprietatea scoasă la vânzare
  3. Casă la 9.800 de euro: Ce utilități are casa și cât de ușor poate fi locuită
  4. De ce este prețul atât de mic și ce oportunități oferă zona

Casă la 9.800 de euro, într-un județ aproape de București. Tot mai mulți români care caută alternative accesibile la locuințele scumpe din marile orașe se uită spre satele din sudul țării. În județul Teleorman, o ofertă imobiliară a atras atenția prin prețul neobișnuit de mic.

O casă tradițională, cu teren generos, a fost scoasă la vânzare cu suma de aproximativ 9.800 de euro. Proprietatea se află în comuna Răsmirești, o localitate aflată la mică distanță de Alexandria.

Casă la 9.800 de euro: Unde se află localitatea în care poți cumpăra o casă cu mai puțin de 10.000 de euro

Comuna Răsmirești este situată la aproximativ 23 de kilometri de municipiul Alexandria, reședința județului Teleorman. Zona este cunoscută pentru liniștea specifică mediului rural și pentru peisajele simple, de câmpie, care atrag tot mai multe persoane interesate de mutarea la sat sau de o casă de vacanță.

Amplasarea proprietății permite acces relativ rapid la oraș, fără a pierde avantajele intimității și ale traiului într-o comunitate mică.

Sursa foto: OLX

Ce include proprietatea scoasă la vânzare

Casa este construită pe un teren de aproximativ 2.200 de metri pătrați, suficient de mare pentru o grădină, o livadă sau alte activități gospodărești. Locuința are trei camere, hol, prispă și mai multe anexe, fiind păstrate elemente de arhitectură tradițională întâlnite frecvent în satele din sudul României.

Spațiul generos oferă viitorilor proprietari libertatea de a reamenaja curtea după propriile nevoi, fie că este vorba despre grădinărit, mici construcții auxiliare sau amenajarea unei zone de relaxare.

Sursa foto: OLX

Casă la 9.800 de euro: Ce utilități are casa și cât de ușor poate fi locuită

Proprietatea dispune de electricitate și cablu funcțional, iar conectarea la internet se poate face fără dificultăți majore, potrivit Cancan. Aceste dotări fac ca locuința să fie potrivită nu doar pentru weekenduri petrecute la țară, ci și pentru mutarea permanentă, inclusiv pentru cei care lucrează remote.

Sursa foto: OLX

De ce este prețul atât de mic și ce oportunități oferă zona

Prețul de aproximativ 50.000 de lei reflectă nivelul mai scăzut al pieței imobiliare din mediul rural teleormănean, dar și nevoia unor investiții ulterioare pentru modernizarea locuinței. În același timp, astfel de proprietăți pot reprezenta o oportunitate pentru cei care vor să investească într-o casă de vacanță, într-o mică fermă sau într-un proiect de turism rural.

Terenul mare și poziționarea într-o zonă liniștită transformă această ofertă într-o variantă atractivă pentru familii care caută mai mult spațiu, aer curat și un ritm de viață mai domol, departe de aglomerația orașelor.

