Alertă de mediu la Giurgiu după scufundarea unei ambarcațiuni. Cum intervin autoritățile după posibila poluare cu produse petroliere (FOTO)

Iulia Petcu
04 feb. 2026, 16:00
sursa foto: Facebook/Apele Române
Cuprins
  1. Unde a fost sesizată poluarea
  2. Cum au intervenit autoritățile după sesizarea poluării
  3. Ce măsuri sunt pregătite pentru limitarea efectelor

O posibilă poluare cu produse petroliere a fost semnalată în municipiul Giurgiu, după scufundarea unui împingător pe canalul Plantelor, în zona cunoscută drept Plaja Veche. Autoritățile de mediu și cele din domeniul apelor au fost alertate și au declanșat procedurile de intervenție și evaluare.

Unde a fost sesizată poluarea

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au anunțat existența unei suspiciuni de poluare cu carburant și ulei, apărută în urma scufundării unei ambarcațiuni de tip împingător. Incidentul ar fi avut loc pe canalul Plantelor, o zonă frecventată de localnici și aflată în apropierea Dunării.

Administrația Națională „Apele Române”, prin structurile sale teritoriale, a fost informată telefonic despre situație, imediat după semnalarea posibilului impact asupra mediului acvatic. Potrivit autorităților, notificarea a vizat necesitatea unei intervenții rapide pentru limitarea eventualelor efecte asupra apei.

Cum au intervenit autoritățile după sesizarea poluării

În urma alertei, echipele specializate au fost mobilizate pentru a evalua situația direct în teren și pentru a colecta date relevante. „Echipele Laboratorului de Calitate a Apelor (LCA) Giurgiu, precum și specialiști ai Inspecției Bazinale a Apelor (IBA) din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Giurgiu sunt pe drum pentru evaluarea situației de la fața locului.”

Conform comunicatului oficial, specialiștii urmează să preleveze probe de apă din mai multe puncte, pentru a stabili amploarea contaminării și tipul substanțelor prezente. Aceste analize vor oferi o imagine clară asupra riscurilor pentru mediu și asupra măsurilor necesare, relatează Antena3.

Ce măsuri sunt pregătite pentru limitarea efectelor

Reprezentanții „Apelor Române” au precizat că echipele operative sunt dotate cu materiale specifice pentru intervenții în caz de poluare. „Totodată, echipele Apelor Române sunt pregătite cu mijloace și materiale specifice, respectiv materiale absorbante tip spill-sorb și baraje absorbante pentru limitarea și îndepărtarea produselor petroliere de la suprafața apei”.

Autoritățile au subliniat că intervenția va fi adaptată în funcție de evoluția situației și de rezultatele analizelor de laborator. Deciziile finale privind amploarea intervenției și eventualele sancțiuni vor fi luate după finalizarea verificărilor din teren.

